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大陸遊客占校巴、霸餐廳… 大學師生紛抗議

2019-02-01 13:51世界日報 香港新聞組╱香港1日電

大批大陸觀光客湧現香港各大學校園，占用校巴及餐廳，已經嚴重影響師生校園生活。中大即時加強管理，昨天起已沒有大陸團進入校園。

綜合媒體報導，中大學生會候選內閣「晨煦」成員蘇同學表示，最近一星期旅客滿校園情嚴重，觀光團使用校巴及餐廳，導致學生轉堂時無法順利搭上校巴，午飯時亦需排長龍購買飯盒，景點「合一亭」鄰近學生宿舍，不少遊客一 早在現場喧嘩，阻礙宿生休息。蘋果日報亦目擊到本周在中大校園最少兩團操普通話的小學生，攜同行李篋或大背包，在成人帶領下遊覽。

「HKU Secrets」facebook專頁也有學生發帖，周二港大餐廳出現「幾班大陸初中細路」，令他排隊買飯時間激增，他吃飯時又被大陸童催促讓位。網友紛紛留言，指中大、科大、理大等亦出現類似情況。

中大發言人稱，留意到近日校外團體乘旅遊巴進入校園情況增加，對校內交通膳堂造成一定壓力，影響教職員及學生日常活動。校方強調，中大為開放式校園，惟校外團體到訪校園應事先登記，不能喧嘩、製造滋擾。中大即時加強管理後，昨天起已沒有大陸團進入校園。

科大臨時委員學生會會長余澤深則表示，校園一直對外開放，若旅客到學校參觀，宜選擇星期六或日非上課時間，亦避免到學生宿舍一帶參觀，以免影響同學校園生活。

港大校方指，作為一個開放校園，不支持任何商業性質的校園參觀活動，任何滋擾大學環境或妨礙校成員的行，會採取適當措施應對。

香港港大宿舍

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