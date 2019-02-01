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名校熱 大陸遊客攻陷港大學

2019-02-01 13:49世界日報 香港新聞組╱香港1日電

大陸一日遊「鴨仔團」湧港，大學校園亦「淪陷」，其中擁有風景優美「合一亭」的中文大學更成旅遊熱點，遊客不僅與學生爭搭校巴，又在校園餐廳爭位用膳，引起學生不滿。只要上大陸旅遊網站，即可發現五花八門的香港各大學一日遊行程，收費從數百至數千人民幣不等。香港旅遊業人士指這類大學一日遊若不包食、住、行，可能不屬旅行團而不受監管。

大陸組「名校考察團」，遊港5間大學，團費近$6000港幣。 中通社
大陸組「名校考察團」，遊港5間大學，團費近$6000港幣。 中通社
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綜合媒體報導，香港大學校園近年深受大陸遊客歡迎，在大陸旅遊網頁能輕易搜索到以「香港名校考察團」、「香港大學遊」或「跟著張愛玲足跡走香港」作招徠的旅行團，遊覽中大、科大及港大等校園。

當中攜程網「香港名校考察+香港科技大學+香港中文大學+深度一日遊」行程，提供七人車接送及導遊國語講解，收費1722元至2588元人民幣。宣傳標榜「名校之旅考察，給孩子一個明朗未來」。亦有香港旅行社提供「學府之旅」，觀光地點有港大、中大及科大等，收費每位125元至139元。還有廣州學生表示，正參加由學校舉辦的研學旅行，團費約5000人民幣，行程主要為遊覽香港五所大學。

以「跟著張愛玲足跡走香港」為例，會遊覽香港大學、西上環文物建築街、香港大街小巷美食、及參觀中銀大廈觀景台。網頁景點簡介，張愛玲曾入讀港大文學院，梅堂及儀禮堂為當年張愛玲所居住過的宿舍，親身到訪可「體驗70年前一代文學天才成長的環境」。

據報導，曾到訪港大的大陸網友形容，港大有「世界名校的氣質」，又可在學生餐廳吃一頓經濟實惠的午餐。

香港旅遊業議會總幹事陳張樂怡表示，香港接待社負責的大陸團有參觀大學行程，但數目不多。香港旅遊促進會總幹事崔定邦稱，旅客參觀當地著名大學屬正常，但失控便會造成滋擾。而且這些大學一日遊「鴨仔團」，部分更可能屬灰色地帶，「如果不包食、不包住、沒包車又無安排購物」，純以交流遊學形式來港，便可能不屬旅行團而不受監管。

香港港大

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