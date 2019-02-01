春節熱潮 寵物寄養一「窩」難求

2019-02-01 02:14 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



「新的一年，希望貓狗雙全。」時下，「貓狗雙全」已成為中國大陸新一代「人生贏家」標配，數以千計的人願為萌寵埋單。農曆年將至，「它經濟」更是出現熱潮，寵物寄養一「窩」難求、幫寵物美容和做造型的「洗剪吹」價格上漲、寵物經濟成為今年年節消費新熱點。

中新社報導，臨近農曆年，廣西各地寵物店生意火爆。南寧市惠康寵物醫院從1月19日至2月19日，所有寵物洗護、美容、寄養業務價格均上調一半，洗澡美容單次價格約192元（人民幣，下同）。店員透露：「洗澡、寄養位置幾乎在一個星期前就已預訂滿。」

在柳州市寵物商店貓公館裡，顧客接踵而至，店老闆吳瑕從早忙到晚。吳瑕說：「1月份該店接客量比上個月多出近一倍。」廣西柳州市「90後」李由說：「為了給貓咪迎接新年，早早給它預約好洗澡SPA、置辦年貨。」

如今，中國大陸有不少年輕人，將養寵物作為生活中重要部分。趁著快遞沒有停運前，李由在電商平台給寵物置辦好年貨，「貓糧、魚罐頭、貓砂都必不可少，一隻寵物的年貨清單要花費500元」。2018年12月底，蘇寧年貨節發布會透露，寵物經濟將成為今年年貨節的消費新熱點。

年節一到，在異鄉打拚的年輕人返鄉，寵物無人照料，由此也催熱寵物寄養生意。看中這一商機後，養有2隻貓的南寧市民李治（化名）嘗試在春節期間做家庭寄養服務。李治說：「貓咪寄養一天收費35元，目前已有不少人諮詢。」

從看門狗、捕鼠貓到「汪星人」、「喵星人」的身分變化，得益於經濟發展、民眾生活水平提高。隨著民眾物質生活提高，吃飽穿暖之餘，他們將寵物視為家人、願意在寵物身上花費更多。

隨著寵物用品、寵物美容、寵物醫院等產業興起，「它經濟」變成千億元級別的大市場。根據狗民網發布的「2018年中國寵物行業白皮書」顯示，2018年大陸寵物（犬貓）消費市場規模達到1708億元，同比增長27%。寵物經濟「錢景」可觀。2018淘寶「它經濟」報告預測，到2020年，大陸寵物市場規模預計將突破2000億元。