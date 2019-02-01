去年訪港客增11% 陸客是主力

2019-02-01 02:14 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



香港旅遊發展局31日發布最新數據，2018年全年有6514.8萬人次訪港，其中大陸旅客達5103.8萬人次，總人數首次突破5000萬人次。圖為大陸遊客在金紫荊廣場觀光遊覽。 中新社 分享 facebook 香港旅遊發展局（旅發局）1月31日公布，2018年整體訪港旅客達到6514萬人次，按年升11.4%。當中，中國大陸客源成為增長火車頭，去年大陸訪港旅客達到5103萬人次，按年大升14.8%。

中新社報導，香港旅發局近年一直集中資源吸引過夜旅客，於客源巿場作針對性推廣。在2018年整體訪港旅客中，有超過2926萬人次是過夜旅客，比2017年上升4.9%。當中，中國大陸巿場延續2017年的升勢，加上廣深港高速鐵路香港段及港珠澳大橋的開通，整體大陸訪港的過夜旅客上升7.4%，達到1990萬人次。來自國際市場的過夜旅客數字則維持平穩，有逾936萬人次。

香港特區立法會旅遊界議員姚思榮表示，2018年首三季訪港大陸客已錄得升幅，踏入第四季升幅更明顯，相信是與高鐵香港段和港珠澳大橋的開通有關。他認為，隨著有關配套設施逐漸完善，香港對於旅客的吸引力也會逐步提升。

長途巿場方面，受惠於來往香港與多個長途市場的客機機位有所增加等因素，長途巿場的過夜旅客上升2.8%。短途巿場方面，雖然面對區內多國貨幣匯價兌美元貶值，以及旅遊巿場劇烈的競爭，令整體短途巿場的表現受到影響，但來自日本、泰國、菲律賓的過夜旅客仍然錄得增長。

新巿場出現復甦的現象，受惠於印度新增到香港的直航航班，俄羅斯亦開拓了海參崴巿場，新巿場整體訪港過夜旅客錄得輕微上升。