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年關到 公園相親角人氣火爆

2019-02-01 02:14聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

一張張A4紙大小的相親「簡歷」掛滿枝頭，大叔大嬸們仔細研究著，並時不時相互交流，打聽對方孩子的情況。1月27日上午，一場相親大會在合肥市包公園九獅廣場舉辦，場面十分火爆。

現場「匹配」無果後，李阿姨決定「轉場」，前往下一個地點—杏花公園，顯然她對合肥各個公園相親角的時間和地點早已爛熟於心，而她唯一的心願就是為自己30歲的女兒找到合適的另一半。「包公園這邊每個月的最後一個周日上午有一場，杏花公園每周三、六、日下午都有。」李阿姨說。

新華社報導，農曆年將至，像李阿姨這樣奔波於城市各大公園相親角的家長愈來愈多，從北京的中山公園到上海的人民公園，城市公園相親角遍布中國大陸各地。

在中國大陸，可考證的公園相親角最早始於北京的龍潭公園，由退休的家長自發組織起來，幫助孩子尋找合適的對象。後經媒體報導，相親角迅速擴散到大陸各地，成為城市公園裡一道獨特的風景。

「曾經也非常焦慮，徹夜睡不著覺，但是後來也慢慢習慣了，這事情著急也沒辦法。」李阿姨說。雖然也有看到條件不錯的，安排女兒和男方見過面，但最後也沒有成功。但是，李阿姨相信，多跑跑看就能提高相親成功率。

「小夥子，你也是來相親的嗎？」63歲的王老師已經退休多年，之前是小學語文老師，平日裡喜歡給人牽線搭橋，於是成了一位兼職紅娘。

據王老師表示，合肥杏花公園裡每天的人流量大約有兩三百人，農曆年將近，相親角比往常更熱鬧了，因「男大當婚，女大當嫁」總是過年期間不可避免的話題。據她觀察，年輕人自己過來的不足5%。

13年時間裡，王老師成功撮合139對新人。在杏花公園相親角，像王老師這樣的紅娘共有9位，他們每一位手上都登記了近千人的單身信息，由於翻看次數太多，很多紙張已經有些破舊。

相比傳統的婚介所、婚戀網站，相親角可以讓家長親力親為，發揮自己的識人經驗，看到未來的親家甚至子女對象，而且這樣的活動是免費的。

不少家長已在此聚集兩三年了，明知成功率不高，還是樂此不疲，這些家長們在相親角也發展出自己社交圈，甚至找到趣味相投的朋友。

相親北京

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