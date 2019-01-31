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傳滴滴裁員四分之一 年終獎金減半

2019-01-31 18:18聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

大陸最大網約車平台「滴滴」，傳啟動新一輪裁員，目前滴滴員工人數超過1.3萬人，知情人士透露，此次裁員比例達25%，其中產品技術、網約車團隊屬重災區。而員工的年終獎金則確定比前一年減少一半。

據36氪引述知情人士的話說，去年在滴滴「業務方面沒有太多進展的部門，以及沒有和業務強綁定的職能部門，也都比較危險。」

滴滴官方尚未有就此傳聞，作出回應。不過，滴滴內部人士指出，最近公司針對安全體驗和效率進行了重大架構調整，有一些員工或要轉換職位，屬於是正常的人事調整。另外，最近安全技術、產品，管理和線下司機管理等部門仍在大量招聘人手。

據汽車之家報導，今年1月初，曾有傳言指滴滴上海團隊將解散。不過，滴滴方面很快對外澄清指，滴滴旗下的「小桔車服」將啟動北京與杭州「雙總部」戰略，原本的車服上海團隊將陸續搬至北京、杭州兩地。

去年滴滴發生的兩宗司機涉嫌姦殺女性乘客的事件，引起大陸社會和輿論的廣泛關注，大陸官方更一度下令滴滴作出整改。

去年12月14日的滴滴出行全員大會上，滴滴CEO程維表示，因為表現不如預期，主要是因為在安全上投入比較大，以後還會持續投入，因此員工的年終獎金比前年縮減一半，滴滴高管集體不拿年終獎。

前年，滴滴普通員工年終獎分為ABC三個級別，A級別是6個月工資，B級別是4個月工資，C級別是2個月工資。

傳聞滴滴出行將裁員四分之一 ，年終獎金減半。（頭條資訊照片）
傳聞滴滴出行將裁員四分之一 ，年終獎金減半。（頭條資訊照片）
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