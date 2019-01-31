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台高中生申請大陸大學門檻再降！學測任一科達標即可

2019-01-31 18:17聯合報 記者許依晨╱即時報導

大陸教育部近日調整台灣高中畢業生憑學測成績申請大陸高校（大專院校）標準，自2019年起，具有台灣居民居住證或台灣居民來往大陸通行證和在台灣居住的有效身分證明，參加當年學測，國文、數學、英文考試科目中任何一科成績達到均標級以上的台灣高中畢業生可直接向大陸高校申請就讀。

新華社報導，為進一步便利台灣高中畢業生到大陸接受高等教育，為台灣學生到大陸學習創造更多機會，大陸教育部近日調整台灣高中畢業生憑學測成績申請大陸高校的標準。

報導稱，自2019年起，具有台灣居民居住證或台灣居民來往大陸通行證（台胞證）和在台灣居住的有效身分證明，參加當年學測，國文、數學、英文考試科目中任何一科成績達到均標級以上的台灣高中畢業生可直接向大陸高校申請就讀。

大陸高校依據申請學生的學測分科成績及相應標級進行錄取，所依據科目數不超過四門。根據各校招生計劃，各校自行確定所依據的學測科目門類、科目數量及相應成績標級要求，並可增設筆試或面試。

大陸招攬台生赴陸就讀不遺餘力，從2010年起，開放台灣高中畢業生以學測成績「頂標」申請大陸的大學，2011年起，擴及為「前標級」以上的高中畢業生。

2017年更大幅放寬，自2017年10月1日起，台灣考生的學測成績達到「均標級」以上，即可直接申請大陸普通高校。現在，2019年起，只要國、英、數中任何一科成績達到均標級以上便可申請大陸的大學。

圖為2018年大批台灣高中生持學測成績赴廣州中山大學參加面試。（環球網）
圖為2018年大批台灣高中生持學測成績赴廣州中山大學參加面試。（環球網）
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學測高校教育部

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