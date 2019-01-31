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酒店揉奶案／真假臥底分不清 官官相護何時了

2019-01-31 16:44香港01 評論編輯室

去年6月的行動拘捕87名男女，其中66名為泰籍女子。香港01資料照／記者賴南秋攝...
去年6月的行動拘捕87名男女，其中66名為泰籍女子。香港01資料照／記者賴南秋攝影
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今年1月30日，九龍城法院裁定一名酒店負責人五項管理賣淫場所罪判刑。早前臥底警員出庭作證時，在盤問中承認因調查需要，曾與酒店陪酒妹有過親密身體接觸，惹起眾議。

過去十多年，不時傳出警員在涉及性服務的臥底行動中，利用職權謀取「性福」。此等劣行除了有失職業道德，更是故意壓榨弱勢群體。就此，警務處必須正視問題，撥亂反正，以免再次失信於民，有違警隊誓言。

從酒店的監視器畫面可以看到，有警員在臥底時被陪酒妹摸胸。圖／擷自影片
從酒店的監視器畫面可以看到，有警員在臥底時被陪酒妹摸胸。圖／擷自影片
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據報道，警員吳志林曾四度帶領其他臥底警員，到訪「新泰皇」酒店搜集證據。在辯方代表的大律師盤問時，吳姓警員解釋當時正在進行掃黃賭毒行動，可自行決定到可疑地點視察。其後在辯方追問下，吳稱當時已得上司批准，強調警方有明確指引，如非必要應該避免任何身體接觸，但卻補充如果他每次都避免接觸，會惹人生疑，所以「不得不揉」。吳警員也表示，遊戲過程中，他曾主動觸碰陪酒妹的胸部。上述警員的供詞，令人感到荒誕。

為了監管警員在臥底時的操守，警方訂立了一套內部指引，容許警員與性工作者作「有限度的身體接觸」。但何謂「有限度的身體接觸」卻有詮釋空間，2004年，時任保安局局長李少光曾對立法會表示，警方就掃黃行動向警員發出的內部指引例明，禁止臥底的人員與性工作者進行性行為或口交，卻不排除手淫的「必要」。

2003年，時任警察公共關係科警司鄧厚江表示，不能以「享用」來形容警員接受性服務，並言類似工作屬「厭惡性工作」。

監警會主席梁定邦。香港01記者／張浩維攝影
監警會主席梁定邦。香港01記者／張浩維攝影
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誠如李少光同場所言，「釐訂那些身體接觸在臥底行動中可以接受的基本原則，是有關接觸是否有實際需要以達至行動的目的，即成功取得有關賣淫活動的罪證」，但由於原則極不透明，且有灰色地帶，難釋公眾疑慮。例如，同年有報導指出，有警員在同一星期內臥底四、五次；或是接受口交及性交服務後，在要射精前才要求改為提供手淫服務，以迴避指引規範。

問題是，儘管臥底警員是有必要蒐集證據，但到底有何需要接受手淫服務，並完成整個服務過程，才算是「成功蒐證」？再者，如同「新泰皇」事件中，為何臥底警員會在同一場所共四次、每次逗留三至四小時之久，方可「成功蒐證」？提出這些疑問，不僅是點出內部指引不透明，更要確保警員在執勤時公私分明，以免少數手執公權力的害群之馬腐化。

事實上，2016年，性工作者關注團體紫藤指出，該會共收到600餘宗投訴，當中涉及警務人員濫權，及使用暴力的個案佔總數八成。即使投訴並非全數屬實，但種種事例已反映警隊濫權並非「個別事件」，而是警務處內部指引存有大量灰色地帶，監管不力所衍生的歪風亦時有聽聞）。雖然，警方在處理相關投訴時，不時強調內部有一套清晰且嚴格的指引，來規管打擊賣淫活動的臥底行動，又稱若受到不合理對待時，可向投訴警察課申述。敢問，若此制度真的行之有效，又何解會屢屢發生警員濫權的情況呢？

誠如「01觀點」多次指出，現行的投訴制度實屬「自己人查自己人」，而監警又沒有調查權、處分權和定案權，令投訴機制難以發揮制衡及監督之用。根據監警會年報，投訴證明屬實的成功率一直偏低，自監警會在2009年成立以來一直徘徊在10%左右。這樣的制度設計，實在無法令市民信服，更遑論重建市民對警方的信任。

文章授權轉載自香港01》

女被告嚴慧嫺（右）是肇事酒吧的負責人。香港01記者朱棨新／攝影
女被告嚴慧嫺（右）是肇事酒吧的負責人。香港01記者朱棨新／攝影
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賣淫濫權警察香港立法會

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