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16歲女生棋霸兼學霸 一年只看一次電視

2019-01-31 16:04聯合報 記者李仲維╱即時報導

今年16歲，有棋霸和學霸稱號的朱錦爾一年只看一次電視（春節聯歡晚會），十年如一日，把自己所有的時間都用在了訓練和比賽，手機對她來說，只是一個通訊工具，除了用來和家人聯繫，平時大部分時間都是關機的。

朱錦爾日前還獲得2018年度全大陸「最美中學生」的稱號。

《錢江晚報》今天報導，朱錦爾2002年出生於浙江嘉興，4歲時在幼稚園與象棋結緣，沒想到之後展現驚人的天賦，先後拿到省內、國內比賽的12個冠軍，7歲時被浙江省國象隊主教練王文浩一眼相中，招攬進入省隊。

經過幾年歷練，朱錦爾於2014年成功進入國家隊。王文浩說，近幾年朱錦爾進步很快，如今在大陸國內的等級分已經第七，相信她在20歲以前拿下世界冠軍的機會很大。

朱錦爾去年成功考進杭州高級中學，如今讀高一的朱錦爾身高已經1.75公尺，加上說起話來慢條斯理，儼然一副成年棋手的模樣，言談舉止都給人一種沉穩和冷靜的感覺。除了在學棋的道路上披荊斬棘之外，朱錦爾在學校裡也是一個不折不扣的學霸。

初中三年期間，朱錦爾回學校參加期末考試，每每都能進入年級前五十名，被同學們驚呼為「學神」。

朱錦爾受訪時曾表示，她一年只看一次電視（春節聯歡晚會），十年如一日，把自己所有時間都用在訓練、比賽和學習，手機對她來說也只是一個通訊工具，除了用來和家人聯繫，平時大部分時間都是關機的。

朱錦爾還希望自己能進入清華大學念醫學系，以後能對自己和家人的健康有所幫助。接下來還要讓自己的等級分從2400多分衝到2500分，進入國家隊一隊，最終的目標是成為超一流的棋手，在國際棋盤上贏得更多的榮譽。

朱錦爾最近獲得2018年度全大陸最美中學生稱號。圖/錢江晚報
朱錦爾最近獲得2018年度全大陸最美中學生稱號。圖/錢江晚報
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學霸春節清華大學

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