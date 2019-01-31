大陸碩士辭掉白領工作送外賣 萬言自白網路暴紅

2019-01-31 13:51 世界日報 中國新聞組╱北京31日電



圖為大陸北京大學。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 一篇題為「一個北大畢業生決定去送外賣」的文章，近日在中國各社交平台被瘋狂轉載。一個北京大學碩士畢業生，在這份萬言自白中提到「名校畢業生」、「外賣配送員」，兩種身分疊加造成的錯位感，引起社會關注，也勾起對於「名校畢業等同菁英」的價值觀討論。

據了解，該文作者為一名叫張根的男子。他在文章開頭表示，人生在25歲以後，發生了很多變化，其中一個是他發現自己進入一種奇妙的「復讀」模式。他開始像父輩一樣脫髮、發福、健忘。讓他覺得每日坐在鮮亮的北京寫字樓裡，和當年在國營廠裡機械工作的老一輩沒有分別，而生活也將會被社會規訓得和他人一模一樣，「父母把我供到大城市生活，但我並不比父母進步多少，想到這點時，就覺得人生有點索然無味」。

對於還有很多想不清楚的問題，也為了解決焦慮，張根說，在女朋友出國後，自己辭掉了坐辦公室的工作，去做了一名外賣員，投身在另一種人生實踐。

張根的文章暴紅之後，隨即招來了質疑。有人認為，這是張根的炒作，是譁眾取寵；有人覺得，這不過是販賣焦慮的行為藝術。

對此，中國青年報刊登評論指出，在大眾認知裡，北大與成功、菁英、上流已然自動掛鉤，而外賣、殺豬與北大，則是令人大跌眼鏡的搭配組合。北大在中國人心中「神一樣的存在」，附加了太多的理所當然。而跳出這個框架，注定成為異類的存在。

評論質疑，名校畢業生就該做社會棟梁，去送外賣簡直就是自暴自棄、浪費資源的說法，是誰規定了人生就必須是如此書寫？

該評論認為，大多時候，社會總是用單一維度評價多維立體的個人。張根用四個月的外賣員經歷，找到了自己人生的答案，也為大眾提供一種新的思考方式。