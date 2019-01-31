數家衛視接上級通知 陸媒證實《延禧》等宮鬥劇遭停播

2019-01-31 09:40 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



魏櫻珞與乾隆帝。《延禧攻略》劇照。 圖／愛奇藝提供 分享 facebook 大陸官媒《北京日報》日前一篇評論細數五大「罪狀」，讓風靡兩岸的宮鬥劇遇冷。香港01新聞引述大陸《每日經濟新聞》報導，經向江蘇衛視、浙江衛視及東方衛視查詢後，「宮鬥劇確實正在陸續撤出衛視螢幕」，各間衞視都已接獲上級通知，宮鬥劇從此下架。

報導指出，東方衛視在周一（28日）下午時段原本仍在播放第72集的《如懿傳》，距離大結局還有15集。但隔天同樣時段，《如懿傳》已被換成時裝職場劇《幕後之王》。

《延禧攻略》也遇到相同命運。據浙江衛視的節目表顯示，周二（29日）上午11時原本要播放的《延禧攻略》，但直播時卻已被替換為喜劇《愛情公寓》。與此同時，山東衛視應在同日晚上10時播出的《延禧攻略》，也被換成了《歡樂頌》。

報導提到，宮鬥劇乃至古裝劇命途多舛並非首次，中共廣電總局在2013年曾出台《衛視綜合頻道電視劇播出調控管理辦法》，表明「衛視綜合頻道黃金時段每月和年度播出的古裝劇總集數，不得超過當月和當年黃金時段所有播出劇目總集數的15%，原則上不得接檔、連續排播兩部古裝劇」。

報導認為，古裝劇雖然是電視劇的重要題材，但隨著2011年的《甄嬛傳》爆紅後，古裝劇的「戲路」開始愈走愈窄，如今更僅剩宮鬥和玄幻兩大類型，同化情況非常嚴重。