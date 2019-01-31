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北京軌道新機場線 採無人駕駛

2019-01-31 02:22聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

北京地鐵新機場線列車「白鯨號」29日首次亮相，列車將採全自動無人駕駛技術。圖為商...
北京地鐵新機場線列車「白鯨號」29日首次亮相，列車將採全自動無人駕駛技術。圖為商務車廂。 中新社
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北京軌道交通新機場線一期工程鋪軌工作全面展開；新機場線是目前中國大陸首個市域全自動無人駕駛快速軌道交通線，最高運行時速160公里。按計畫，新機場線將於今年9月與北京大興國際機場同步開通試運營。

中新社報導，北京市軌道交通建設管理有限公司新機場線指揮部辦公室主任工程師張昊29日在受訪表示，北京軌道交通新機場線一期工程全線長41.365公里，其中高架17.67公里、U型槽和地下23.695公里。本期自北向南依次設置草橋站、磁各莊站和北航站樓站，各站均可實現換乘；另在磁各莊設有1座車輛段。

他稱，目前，新機場線已實現全面進場施工，三座車站主體結構全部封頂，地上段實現貫通，鋪軌工作全面展開。該線計畫於今年9月與北京大興國際機場同步開通試運營。相比於一般地鐵80公里的時速，新機場線列車設計時速為160公里，按此計算，乘坐新機場線從草橋到新機場約40公里的路程僅需要19分鐘。

值得一提的是，該列車與2017年底開通的燕房線一樣，採用全自動無人駕駛技術。除了安全、可靠，新機場線列車更加舒適。新機場線列車比現有地鐵列車更加寬敞明亮，每節車廂設64個 橫排座椅，列車最大載客量為1500人左右；特設一節商務車廂，為2+1座椅；專門設置殘疾人座椅放置區，便於殘障人士上下車。

此外，列車還設置行李車廂，負責行李託運。今後，旅客在地鐵車站辦理值機手續時可直接託運行李，讓行李提前上車，旅客則可一身輕鬆到達機場候機。

目前，新機場線車輛已進入動車調試階段。中鐵電氣化局一公司新機場線動車調試項目總工程師孫慶斌表示，今年3月，長約6公里的新機場線樣板段實現動車調試條件；7月份，新機場線13輛電客車將全部到達；9月份，新機場線將與北京大興國際機場同步開通試運營。

機場列車北京

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