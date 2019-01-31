報告顯示 旅遊成大陸人「幸福必需品」

2019-01-31 02:22 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國旅遊研究院（文化和旅遊部數據中心）和銀聯商務股份有限公司等29日間發布的系列報告顯示，旅遊正成為大陸民眾的「幸福必需品」。該機構近期一項調查顯示，近八成的受訪者認為家庭旅遊能夠帶來快樂，96.5%的受訪者渴望家庭旅遊。

新華社引述中國旅遊研究院院長戴斌說，從有監測以來的歷史數據看，大陸民眾分季度出遊意願基本維持在82%-87%之間的高位，且處於波動上升態勢。數據顯示，2018年大陸國內旅遊人數約為55.4億人次，收入約人民幣5.13兆元，同比分別增長10.76%和12.3%；出境旅遊人數約為1.48億人次，同比增長13.5%。

伴隨出遊意願上升的是，人們的旅遊支出也節節攀高。中國旅遊研究院和銀聯商務發布的「中國旅遊消費大數據報告2018」對大陸遊客旅遊大數據進行全量結合抽樣分析，並參照業內通行慣例，根據旅遊消費水平的高低將遊客分為高凈值客群、都市休閒客群和大眾消費客群三類。

日均消費在20美元至50美元的都市休閒遊客人數和日均消費超過50美元的高凈值遊客人數，占全體遊客人數比重分別自2016年的23.1%和6.4%增長至2018年的29.9%和8.4%。這份報告預計，到2020年，這兩類遊客占比將分別增長至36.9%和10.4%，合計幾乎占到大陸遊客的「半壁江山」。

都市休閒遊客快速壯大，將推動旅遊消費升級。銀聯數據顯示，近三年來遊客在目的地對美食的消費筆數年增長率超20%，對度假別墅的消費筆數年增長率超30%。

戴斌分析，連續十年的國民休閒調查表明，城鄉居民在有效休閒時間收縮的同時，外出活動的半徑在不斷擴大，旅遊占休閒活動的比重日漸上升。

具體來看，假日旅遊消費成為新民俗，紅色旅遊實現較快發展；旅遊消費大眾化與結構分化並存特徵更加明顯，冰雪旅遊、避暑旅遊、博物館旅遊、研學旅遊等分眾市場不斷湧現。旅遊品質化消費訴求帶動企業產品研發和業態創新；2018年，景區引流作用繼續增強，以景區吸引客流拉升二次消費，逐漸成為目的地發展的基礎路徑。