親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

報告顯示 旅遊成大陸人「幸福必需品」

2019-01-31 02:22聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

中國旅遊研究院（文化和旅遊部數據中心）和銀聯商務股份有限公司等29日間發布的系列報告顯示，旅遊正成為大陸民眾的「幸福必需品」。該機構近期一項調查顯示，近八成的受訪者認為家庭旅遊能夠帶來快樂，96.5%的受訪者渴望家庭旅遊。

新華社引述中國旅遊研究院院長戴斌說，從有監測以來的歷史數據看，大陸民眾分季度出遊意願基本維持在82%-87%之間的高位，且處於波動上升態勢。數據顯示，2018年大陸國內旅遊人數約為55.4億人次，收入約人民幣5.13兆元，同比分別增長10.76%和12.3%；出境旅遊人數約為1.48億人次，同比增長13.5%。

伴隨出遊意願上升的是，人們的旅遊支出也節節攀高。中國旅遊研究院和銀聯商務發布的「中國旅遊消費大數據報告2018」對大陸遊客旅遊大數據進行全量結合抽樣分析，並參照業內通行慣例，根據旅遊消費水平的高低將遊客分為高凈值客群、都市休閒客群和大眾消費客群三類。

日均消費在20美元至50美元的都市休閒遊客人數和日均消費超過50美元的高凈值遊客人數，占全體遊客人數比重分別自2016年的23.1%和6.4%增長至2018年的29.9%和8.4%。這份報告預計，到2020年，這兩類遊客占比將分別增長至36.9%和10.4%，合計幾乎占到大陸遊客的「半壁江山」。

都市休閒遊客快速壯大，將推動旅遊消費升級。銀聯數據顯示，近三年來遊客在目的地對美食的消費筆數年增長率超20%，對度假別墅的消費筆數年增長率超30%。

戴斌分析，連續十年的國民休閒調查表明，城鄉居民在有效休閒時間收縮的同時，外出活動的半徑在不斷擴大，旅遊占休閒活動的比重日漸上升。

具體來看，假日旅遊消費成為新民俗，紅色旅遊實現較快發展；旅遊消費大眾化與結構分化並存特徵更加明顯，冰雪旅遊、避暑旅遊、博物館旅遊、研學旅遊等分眾市場不斷湧現。旅遊品質化消費訴求帶動企業產品研發和業態創新；2018年，景區引流作用繼續增強，以景區吸引客流拉升二次消費，逐漸成為目的地發展的基礎路徑。

人民幣

相關新聞

惠州開館 看見千年科舉歷史

2019-01-31 02:22

閩台海上春運備戰 必要時加班

2019-01-31 02:23

春運飛台 廈航增110航班

2019-01-31 02:23

深圳北站 單日運量21萬人次

2019-01-31 02:22

兩岸婆媳文化節 徵文起跑

2019-01-31 02:22

北京軌道新機場線 採無人駕駛

2019-01-31 02:22

金廈通水後 福建擬透過海底電纜向金馬供電

2019-01-30 20:36

建城600年 北京故宮將推史詩劇「紫禁城」

2019-01-30 20:15

港流感高峰／單日新增15例成人嚴重個案 累計奪119命

2019-01-30 20:06

白馬會所牛郎 整形前長這樣…

2019-01-30 17:03

「貪心、不當性欲望…」 香港去年45警被捕

2019-01-30 16:33

華為遭禁效應 澳洲電信商TPG停建5G網路

2019-01-30 16:20

國泰返港航班機長突不適 副手獨力駕駛安全降落

2019-01-30 16:02

家長在殯儀館工作 廣西小學生竟被老師孤立

2019-01-30 15:18

民主派邀商綜援 建制派零出席

2019-01-30 14:52

民望創新低 林鄭：有反省

2019-01-30 14:50

中聯辦新春酒會 王志民想邀議員吃飯聊天

2019-01-30 14:34

天災拖累+政治干擾…外派員宜居城 港暴跌至41位

2019-01-30 14:33

權健弊案 陸國家市監局要求9省同步調查

2019-01-30 14:33

非洲豬瘟25省淪陷 中共農業部仍稱疫情可控

2019-01-30 13:48

北京新機場線列車「白鯨號」亮相 時速160公里

2019-01-30 13:41

官員曬慰問照…上海困難戶擁38萬鋼琴、水晶燈、洗碗機

2019-01-30 13:36

北京鄧麗君主題餐廳 緬懷歌后

2019-01-30 12:56

恐怖！秦始皇都怒了 西安「變臉兵馬俑」一天就被拆

2019-01-30 12:09

罕見曝光 溫家寶迎母校訪客 白了頭髮但精神好

2019-01-30 11:06

花一年挑動慾望 這家店未開…已粉絲滿天下

2019-01-30 10:00

落馬中共明日之星 前北京副市長陳剛 瘋狂斂財黃金20噸

2019-01-30 09:27

三年之後 粵港澳大灣區三流貫通

2019-01-30 02:12

南沙海上救助中心掛牌

2019-01-30 02:12

深圳五口岸 停車過閘僅兩秒

2019-01-30 02:12

上海破產法庭 後天成立

2019-01-30 02:11

男嬰青光眼手術後身亡 專家：可能有這先天疾病

2019-01-29 21:56

2019年MBA排行榜 香港3名校排名下降

2019-01-29 20:42

逾700萬人次！新年遊港旅客估增3成

2019-01-29 19:16

設女性粉紅專區…亞洲最大電競館 料年吸120萬客

2019-01-29 19:07

曾為北京奧運傳聖火 毛澤東堂侄病逝

2019-01-29 19:07

電子設備、指揮系統…遼寧艦裝備升級 海試返航

2019-01-29 19:07

祁連山驚現雪豹與人相距不足10米

2019-01-29 16:59

吞劍練兩天就上陣…捅破氣管驚悚噴血！嚇壞觀眾

2019-01-29 16:55
看更多

熱門文章

鄭麗君家人在陸經商？馬曉光：絕不允許賺錢又支持台獨

2019-01-30 11:39

落馬中共明日之星 前北京副市長陳剛 瘋狂斂財黃金20噸

2019-01-30 09:27

傳華為要求台積電、日月光產線移往中國 應對美國禁令

2019-01-30 09:01

花一年挑動慾望 這家店未開…已粉絲滿天下

2019-01-30 10:00

金廈通水後 福建擬透過海底電纜向金馬供電

2019-01-30 20:36

共軍智庫披露「民進黨人士也承認台獨走不通」

2019-01-30 10:12

馬曉光：樂見高雄、台中農產品銷到大陸

2019-01-30 10:34

花公帑上酒店揉奶20小時 臥底港警：不玩會被懷疑

2019-01-30 15:42

恐怖！秦始皇都怒了 西安「變臉兵馬俑」一天就被拆

2019-01-30 12:09

國泰返港航班機長突不適 副手獨力駕駛安全降落

2019-01-30 16:02

國台辦開炮：綠營領導人當網紅、扮花旦 只為一己之私

2019-01-30 10:50

打臉習反腐？全球清廉指數發布 中國慘下滑至87名

2019-01-30 11:46

大陸年輕人愛刷卡買名牌 美媒：背棄中國傳統美德

2019-01-30 15:06

傳華為要求產線移往中國 台積電：已有設廠

2019-01-30 13:20

白馬會所牛郎 整形前長這樣…

2019-01-30 17:03

新郎告白「我愛你呸」新娘拿捧花笑翻

2019-01-30 17:03

罕見曝光 溫家寶迎母校訪客 白了頭髮但精神好

2019-01-30 11:06

再擴大 中共在永暑礁設海上救助中心

2019-01-30 13:55

專家暗示中國防護工程可抵禦核攻擊

2019-01-30 13:18

維權律師王全璋被判刑4年半 美國務院籲陸立即放人

2019-01-30 06:18

官員曬慰問照…上海困難戶擁38萬鋼琴、水晶燈、洗碗機

2019-01-30 13:36

中共長征十一號運載火箭 今年將實施海上首飛試驗

2019-01-30 11:56

台灣手搖飲料風靡大陸 業者赴台邊喝邊引進

2019-01-30 18:50

2018中國智慧手機出貨衰退 華為逆勢稱冠

2019-01-30 16:18

美國家情報總監：北京將恩威並施 逼台接受一中框架

2019-01-30 10:14

人民幣在岸升破6.72六個月高點 今年升值 2%

2019-01-30 22:19

北京新機場線列車「白鯨號」亮相 時速160公里

2019-01-30 13:41

鴻海集團砸8460萬元 深耕車用鏡頭模組

2019-01-30 09:11

「貪心、不當性欲望…」 香港去年45警被捕

2019-01-30 16:33

建城600年 北京故宮將推史詩劇「紫禁城」

2019-01-30 20:15

非洲豬瘟25省淪陷 中共農業部仍稱疫情可控

2019-01-30 13:48

非洲豬瘟衝擊 中國出動中央儲備豬肉

2019-01-30 10:39

杭州企業推「996」工作制：難兼顧家庭可離婚

2019-01-30 13:33

家長在殯儀館工作 廣西小學生竟被老師孤立

2019-01-30 15:18

華為遭禁效應 澳洲電信商TPG停建5G網路

2019-01-30 16:20

齊玉任中共外交部書記 二把手

2019-01-30 10:22

民望創新低 林鄭：有反省

2019-01-30 14:50

阿里去年第4季財報獲利37% 優於預期 盤前漲2%

2019-01-30 20:08

中國1月PMI恐再降 工業生產持續放緩

2019-01-30 10:32

港流感高峰／單日新增15例成人嚴重個案 累計奪119命

2019-01-30 20:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top