兩岸婆媳文化節 徵文起跑

2019-01-31 02:22 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



2019「海峽兩岸婆媳文化節」活動將於3月下旬在浙江奉化舉行。為充分挖掘海峽兩岸鄉村發展中的家風傳承、鄉風文明、創業創新等優秀婆媳代表，推動兩岸婆媳文化深度交流和內涵充實，海峽兩岸婆媳文化節組委會決定，今年活動以「鄉村振興」為主題，講述鄉村婆媳好故事。

由奉化區婦聯、區台辦與高雄市婦女會聯手推出的海峽兩岸（奉台）婆媳文化節，今年徵文即日起至3月1日展開，參與婆媳不局限農村戶籍，但生活生產中的故事必須發生在鄉村；表現的形式包括文字故事或在文字基礎上增加視頻、照片等。字數1000字以內。

主辦單位指出，應徵作品經組委會相關部門初選後，將邀請專家評審，評審結果通過適當途徑公布。徵文內容可圍繞以下層面進一步發揮：

一是婆媳共話家庭和睦，婆媳互敬互愛類，體現關愛互助、和睦相處、彼此理解、尊老愛幼等好家風傳承方面；二是婆媳共創家鄉美，婆媳協助家鄉建設類，反映婆媳在美麗鄉村建設、打造美麗庭院、參與志工服務、復興鄉村文化等鄉風文明建設方面。

三是婆媳共助產業興，婆媳創業創新類，反映婆媳在農業生產、民宿經營、全域旅遊、電商發展等產業振興方面的內容。

主辦單位指出，婆媳好故事如被採納，主辦方將提供獎勵。這次徵文不收文字列印稿，要求以word文檔形式（仿宋三號字體）提交至電子郵箱382702022@qq.com。

郵件標題需註明「鄉村婆媳好故事」，文後留真實姓名、位址及電話，便於聯繫。