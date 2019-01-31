惠州開館 看見千年科舉歷史

2019-01-31 02:22 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



展現千年科舉歷史的廣東惠州古代科舉制度陳列館30日開館，吸引眾多參觀者。 中新社 分享 facebook 展現千年科舉歷史的廣東惠州古代科舉制度陳列館，30日正式開館並對外開放，吸引了眾多的海內外科技文化人士與遊客。

中新社報導，該館位於廣東惠州市惠城區橋西金帶街歷史文化街區的省級文物保護單位賓興館內，始建於清道光六年（1826），面積約2900平方公尺，坐北向南，建築主體分三路，中路由頭門、中廳、後廳組成，兩側以青雲巷相隔為東西廂房，庭院錯落有致，是清代惠州鄉紳為資助本地生員參加鄉試、會試而建，也是中國鄉土建築中最能反映古代科舉制度的古建築之一。

2015年由廣東省政府公布為省級文物保護單位。2017年6月，惠州市政府出資，並以歷史文獻和考古勘察為依據、按照原貌將賓興館修復，目前主體修繕工程已經基本完成，同時開闢為「賓興鹿鳴—古代科舉制度陳列館」正式對市民開放。

該館主要分四個展區，分別為賓興館與惠州科舉、中國科舉文化源流、惠州科舉名人展示區和多媒體互動展區等內容進行陳列布展，陳列館運用大量古代科舉文獻和圖片，全面展示中國科舉的歷史源流，著重介紹惠州科舉的發展脈絡和名人事跡，力求達到既能全面普及科舉歷史知識，又能增強惠州文化自信的目的。

目前對外開放的有賓興館與惠州科舉、中國科舉文化源流兩個展區。館內陳列有各類跟科舉有關的文物實物約50件，文物複製品約130件，複製石碑、牌匾約15塊，共計展出各類實物約180件（套）左右。