閩台海上春運備戰 必要時加班

2019-01-31 02:23 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



福建省交通運輸廳日前公布「2019年閩台海上客運春運工作要點」，將透過加強對台客運站、參與航運運輸企業客流預測分析，協調相關單位提前落實加班等應急保障。其中，也將積極對接兩岸相關部門，聯合建立春運應急加班機制。

工作要點中強調，如廈金航線出現3班客位訂滿或大型團隊訂不到船位情況，將立即啟動臨時加班機制。兩馬、黃馬航線根據旅客需求適時增加航班。此外，引導台胞離峰出行，透過網路和電話訂位等方式，提前購票，鼓勵台胞提前返台，儘量避免高峰時段。

福建省交通運輸廳指出，有關閩台海上客運春運工作，交通運輸廳已成立閩台海上客運春運保障工作小組，統一指揮、統籌協調全省對台春運應急工作。

根據福建交通運輸廳公布的資料，今年春運期間，預計閩台海上客運量達22萬人次，年增3%。其中「小三通」客運量預計20.2萬人次，年增3.4%；「大三通」客運量預計1.8萬人次，年增長1%。

「小三通」客運方面，現有廈門至金門、泉州至金門、馬尾至馬祖和連江黃岐至馬祖等4條「小三通」班輪航線，共投入17艘船舶、總運力4289個客位。

目前每天最多安排52個往返航班，可提供約1萬3340個客位，春運期間總計可提供超過53萬個客位。其中，廈金航線每日有36個往返航班，可提供約10500個客位；泉金航線每日最多有10個往返航班，可提供約2400個客位；兩馬航線每日有2個往返航班，可提供約150個客位；黃馬航線每日有4個往返航班，可提供約290個客位。

「大三通」客運方面。現有平潭至台北、台中；廈門至基隆、台中4條班輪航線，投入3艘客滾船、總運量2230客位。目前每周有18個往返航班（廈門4個往返班、平潭14個往返班），可提供約1萬1700客位，春運期間總計可提供近6萬個客位（2月4日除夕，平潭至台灣航線休班停航）。

據統計，春運前7天，閩台海上客運累計發送旅客4.51萬人次，台胞客流穩定、大陸赴金遊客穩定增加，客流總體運行平穩。

福建省交通運輸廳指出，去年起，閩台海上客運全面實施網路售票。最近為進一步方便2019年春運購票，改善廈金、泉金航線網上售票系統（「i海台」）功能，增加已售船票改簽服務，持續提升用戶操作便利化程度。