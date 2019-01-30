建城600年 北京故宮將推史詩劇「紫禁城」

2019-01-30 20:15 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



為慶祝紫禁城建成600周年，北京故宮博物院將打造大型史詩劇「紫禁城」。 每日頭條 分享 facebook

為慶祝紫禁城建成600周年，北京故宮博物院將聯合域上和美集團共同打造大型史詩劇「紫禁城」。北京故宮博物院院長單霽翔表示，「紫禁城」大型史詩劇，就是要讓這些珍貴文化資源活起來，把歷史的智慧告訴人們，向世人昭示中國文化自信。

紫禁城始建於明朝永樂四年（1406年），永樂十八年(1420年)建成，歷經明十四朝、清十朝，是世界上現存規模最大、保存最完整的磚木結構的古代宮殿建築群，也是中國古代宮城發展史上現存的唯一實例和最高典範。

「紫禁城」大型史詩劇，將以故宮六百年歴史為基底，講述紫禁城建成的前世今生和傳奇故事。演出還將使用最先進的舞台科技手段，創新傳統演藝的綜合表現力，讓這些珍貴的文化資源活起來，實現傳統文化的當代表達，傳播故宮文化的價值與精神，進一步助力實現「讓禁宮裡的文物活起來」，計劃於2020年10月31日之前在北京完成首演。

單霽翔表示，2020年是紫禁城建成600周年，紫禁城作為中華民族五千年傳統文化的積澱與結晶，承載著中華民族的精神與力量，銘刻著祖先的夢想與智慧。

他說，北京是重要的旅遊目的地之一，在登完故宮城牆、吃過北京烤鴨之後，晚上還應該有一場精神盛宴。現階段一說起故宮，感覺都是清宮內容，事實上，雖然目前的地面建築和館藏文物大部分都是清代的，但紫禁城的格局是明朝確定的，「紫禁城的建設長達18年，這其中有很多可以說的內容，例如明成祖朱棣在南京決定遷都，在北京選址堪輿，招募能工巧匠等等，都有太多故事，我們希望能與更多觀眾和遊客分享。」