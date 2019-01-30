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華為遭禁效應 澳洲電信商TPG停建5G網路

2019-01-30 16:20世界日報 中國新聞組／北京30日電

澳洲TPG電信公司（TPG Telecom Ltd）29日宣布，鑒於澳洲政府以安全疑慮為由，禁止國內使用中國華為技術公司提供的設備，TPG已取消架設澳洲第四套行動通訊網路的計畫。

中央社引述路透報導，寬頻網路供應商TPG在聲明中表示，他們的新網路選擇仰賴華為的設備，因若要將架設中的第四代（4G）行動網路升級為5G，華為設備提供簡便的升級途徑。

法新社報導，然而TPG指出，他們的「主要設備供應商」因遭禁止參與澳洲5G網路，意味原本的網路架設計畫不再可行。聲明寫道：「那樣的升級路徑如今已遭封鎖。因此將更多股東資金投入（計畫），已不再符合商業考量」。

華為聞訊後表示，這項消息「極度令人失望」。華為發言人密契爾（Jeremy Mitchell）在電子郵件聲明中說：「澳洲如今將錯失較便宜和更負擔得起的網路服務。」

西方國家指控華為的設備提供中國政府進行間諜行動，因此陸續限制華為進入市場。華為否認這類指控。

TPG胎死腹中的行動網路架設計畫，是澳洲政府去年8月宣布對華為設備的禁令後，商業行動遭波及的首例。

TPG表示，他們已花費1億澳幣（約7245萬美元）架設這套新網路，這項計畫原本可能為消費者帶來福音。不過TPG的這項決定，可能有助他們去年8月宣布和澳洲伏德風和記的150億澳幣（約108.7億美元）合併案獲得澳洲政府同意。

TPG股價29日一度應聲攀上六周以來最高點，收盤上漲3%。主要對手澳洲電信公司的股價更勁揚8%，衝上三個多月來新高。

澳洲北京

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