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國泰返港航班機長突不適 副手獨力駕駛安全降落

2019-01-30 16:02香港01 記者鄧栢良／報導

1月26日國泰航空一班由日本札幌飛抵香港的航機，有一名機師突然不適。 圖／擷自香...
1月26日國泰航空一班由日本札幌飛抵香港的航機，有一名機師突然不適。 圖／擷自香港01資料照
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國泰航空日前一班由日本札幌飛往香港的航機，飛行途中機長突然不適，只能靠副機長獨力駕駛航機返港。香港民航處、機場消防局及機管局一度戒備，幸好航機最終安全降落。有報導指出，該機長疑似過勞，國泰航空及民航處回覆指，機組人員飛行時數都有符合規定，飛行前也有充分休息，整起事件機場運作不受影響。

距離香港只剩個多小時航程 機長突不適

該航班按常於當日下午6時55分，在日本札幌新千歲機場起飛前往香港，並原定於香港時間晚上11時50分抵達。豈知航機距離香港只剩下一個小時航程時，機長突然不適，要由副機長獨力駕駛航機約一小時。幸最終航班安全抵達機場，而機長事後送往醫院治理。

民航處安排優先降落 機長事後自行離開機艙

民航處空管中心回覆指，當晚上約10時15分，接獲CX 58航班通報有機組人員身體不適，空管人員按既定事故應變程序安排該航機優先降落香港國際機場，並即時通知機場消防局及機管局戒備。該航機於晚上10時56分安全降落香港國際機場。航機安全及機場整體運作沒有受到影響。據悉感到不適的機組人員之後自行離開機艙，前往醫院治療。

機組人員飛行時數合乎民航處規定 事前有充份休息

有報道指該名機師疑連續工作多時，所以途中不適。民航處表示，已向涉案航空公司了解事件。據初步消息，該機組人員飛行時數合乎民航處規定，飛行前亦有給予該機組人員充份休息時間。有關航空公司已就事件通報民航處。民航處會繼續跟進事件，

應對另一機長失去能力為周期性培訓

民航處亦指，有關應對另一機長失去能力的操作程序，是機長周期性培訓既定項目之一。本處會一如既往繼續密切監察各航空公司，以確保有關的航空公司符合民航處各項相關規定，保障航空安全。

國泰回覆：人員執勤前 有較法定比水平更充裕的休息時間

國泰航空回覆指，由札幌回港的CX583航班當晚安全降落香港，由於其中一位機長感到不適，所以在進場及降落其間採用預防性的措施及步驟。國泰航空亦指，機組人員完全符合香港民航處規定的飛行時數限制要求，有關機組人員於執勤航班前有足夠及較法定水平更充裕的休息時間。國泰航空設有疲勞風險管理安全委員會，有關管理機制並非民航處的安全要求，而是國泰主動提出的安全措施，以提升可引致疲勞問題的認知，並通過主動的報告，積極正視議題。

而機場管理局發言人證實，1月26日晚上10時20分，收到國泰航空報告指由札幌飛往香港的CX583航班需要局部戒備。該航班於10時55分安全降落，機場運作不受影響。

文章授權轉載自《香港01》

香港國泰航空機師過勞

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