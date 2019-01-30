家長在殯儀館工作 廣西小學生竟被老師孤立

2019-01-30 15:18 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



任職廣西百色的小學老師蔣玉芬，得知某家長在殯儀館工作後，竟孤立其孩子，還公開在家長群辱罵威脅家長、私下向家長兜售紅糖並與是否處罰學生掛鉤，被其他家長爆料，引發大陸社會熱議。廣西百色市右江區教育局昨發布通報稱，目前該老師已被暫停班主任職務。

據人民網，1月28日，有家長發帖舉報廣西百色市實驗小學三年級二班班主任兼語文老師蔣玉芬。舉報稱，該老師在得知班裡一學生的家長在殯儀館工作後，先提出希望家長可以換工作，後又借口「看到你女兒就會害怕」要求家長給孩子換班，被拒絕後，此後該老師藉故要求「全班同學不得與該學生說話」，孤立學生。

次日，又有家長公開投訴信羅列蔣玉芬種種不當行為：私下向學生家長售賣紅糖，並承諾只要家長購買紅糖就可替孩子換一塊「免罰金牌」；家長群內公開辱罵威脅家長，「你罵我，我是大人，心理能承受得住。但我罵你小孩，就怕他是小孩，受不住。」