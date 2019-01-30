權健弊案 陸國家市監局要求9省同步調查

2019-01-30 14:33 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



中共國家市場監管總局今上午在記者會上披露「權健事件」調查過程，表示已要求北京、河北等9個省市市場監管部門，同步加強對權健有關問題的調查。

中共國家市場監管總局價格監督檢查和反不正當競爭局局長燕軍表示，權健事件出現後，總局建立專項工作機制，對天津市市場監管工作進行指導和督導，要求天津市場監管部門每日報送情況。

同時，總局明確要求權健公司開展直銷經營的北京、河北等9個省市市場監管部門同步加強對有關問題的調查。2018年12月31日，總局會同國家藥監局派出7個司局、10名工作人員赴天津實地督導。根據督導情況，建議對權健公司在違法廣告、傳銷等方面可能涉嫌刑事犯罪的行為，由公安機關介入偵查。當晚，天津市決定由公安機關立案調查。

去年12月，大陸著名醫學知識分享網站「丁香醫生」的一篇文章將天津權健推入輿論的風口浪尖。文章以3年前病逝的惡性生殖細胞瘤患者內蒙古4歲女童周洋為例，周父聽信權健的推銷中斷化療，使用權健的抗癌產品，導致病情惡化，最終不幸離世。