親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

中職／彭政閔哽咽告訴球迷 季後結束球員生涯

華為資安引戰 杜紫宸轟林智群「別再秀白癡了，好嗎？」

天災拖累+政治干擾…外派員宜居城 港暴跌至41位

2019-01-30 14:33世界日報 香港新聞組╱香港30日電

國際人力資源顧問ECA International公布2019年最適宜亞洲外派員...
國際人力資源顧問ECA International公布2019年最適宜亞洲外派員工居住城市排名，香港出現大倒退，排名由去年的第29位急跌至第41位。 歐新社
分享
國際人力資源顧問ECA International公布2019年最適宜亞洲外派員工居住城市排名，香港出現大倒退，排名由去年的第29位急跌至第41位。分析原因，強颱「山竹」重創香港、政治紛擾、空氣品質變差都是因素。

綜合媒體報導，ECA International針對全球超過480個國家或地區，評估氣候、社會政治環境、醫療等品質是否適合亞洲外派員工居住。新加坡繼續14年排首位，香港2013年曾經排名第11位，其後因為雨傘運動跌至2015年的第33位，今年再度暴跌至第41位，是繼2014年雨傘運動後的最大跌幅。

ECA International亞洲區域總監關禮廉表示，去年強颱山竹嚴重損毀香港建築物和基礎建設，造成約10億美元損失，加上空氣汙染嚴重，以及人口密集帶來的健康隱患，都令香港評分下跌。

「還有一個不可忽視的原因是政治」，關禮廉說，香港自2014年發生雨傘運動開始，政治環境一直轉變，五年來不少政治爭議包括禁止政黨運作、不批出工作簽證予外國記者等，也慢慢影響到香港的排名。

據報導，儘管排名大幅下跌，他指香港仍是大中華地區中最適宜亞洲外派員居住的城市，他相信在未來10年這個地位亦不會改變；而在大中華地區，第二合適居住的為第68位的台北，第三為第104位的澳門，第四為114位的上海。

關禮廉特別提到，香港與新加坡的距離正不斷拉遠，而與中國內地城市的差距正不斷收窄。他說，政治、環境問題等其實都是政府的施政決定而引致，故建議政府多管齊下改善上述因素，才能令香港的排名有所上升。

香港新加坡

相關新聞

非洲豬瘟25省淪陷 中共農業部仍稱疫情可控

2019-01-30 13:48

恐怖！秦始皇都怒了 西安「變臉兵馬俑」一天就被拆

2019-01-30 12:09

中聯辦新春酒會 王志民想邀議員吃飯聊天

2019-01-30 14:34

權健弊案 陸國家市監局要求9省同步調查

2019-01-30 14:33

北京新機場線列車「白鯨號」亮相 時速160公里

2019-01-30 13:41

官員曬慰問照…上海困難戶擁38萬鋼琴、水晶燈、洗碗機

2019-01-30 13:36

北京鄧麗君主題餐廳 緬懷歌后

2019-01-30 12:56

罕見曝光 溫家寶迎母校訪客 白了頭髮但精神好

2019-01-30 11:06

花一年挑動慾望 這家店未開…已粉絲滿天下

2019-01-30 10:00

落馬中共明日之星 前北京副市長陳剛 瘋狂斂財黃金20噸

2019-01-30 09:27

三年之後 粵港澳大灣區三流貫通

2019-01-30 02:12

南沙海上救助中心掛牌

2019-01-30 02:12

深圳五口岸 停車過閘僅兩秒

2019-01-30 02:12

上海破產法庭 後天成立

2019-01-30 02:11

男嬰青光眼手術後身亡 專家：可能有這先天疾病

2019-01-29 21:56

2019年MBA排行榜 香港3名校排名下降

2019-01-29 20:42

逾700萬人次！新年遊港旅客估增3成

2019-01-29 19:16

設女性粉紅專區…亞洲最大電競館 料年吸120萬客

2019-01-29 19:07

曾為北京奧運傳聖火 毛澤東堂侄病逝

2019-01-29 19:07

電子設備、指揮系統…遼寧艦裝備升級 海試返航

2019-01-29 19:07

祁連山驚現雪豹與人相距不足10米

2019-01-29 16:59

吞劍練兩天就上陣…捅破氣管驚悚噴血！嚇壞觀眾

2019-01-29 16:55

秦嶺殘忍電殺黑熊 1隻牟利數十萬元

2019-01-29 16:50

再跌！4成港人不信任北京 林鄭月娥聲望下跌

2019-01-29 16:46

要求優先治療不成 陸大媽竟攻擊醫院護士

2019-01-29 16:42

港醫院外連放巨型煙火 警6小時火速破案逮3男

2019-01-29 16:11

父涉5姦女兒！承認曾摸女兒 反問：好吃會不會再吃一次？

2019-01-29 16:00

張小月：盼赴大陸參訪台商子女學校

2019-01-29 15:26

陸司法改革：4年內律師達62萬 設國家律師學院

2019-01-29 15:19

陸網路直播新規：女主播不可穿情趣制服

2019-01-29 14:29

清皇帝發紅包很多樣 元寶筆墨紙硯、魚肉水果

2019-01-29 09:03

領先全國 滬擬垃圾強制分類

2019-01-29 01:46

三星堆博物館 青銅文物住保育箱

2019-01-29 01:33

油價2連漲 春節出遊成本增加

2019-01-29 01:33

南寧台商 為台灣文創找舞台

2019-01-29 01:33

在滬印度人：向中國學習、取經

2019-01-29 01:33

春運旅客估30億人次 將比去年增0.6%

2019-01-29 00:33

「世界小商品之都」年前拚消費

2019-01-29 00:29

灣仔衞生署辦事處疑收糞便郵包 警列惡作劇處理

2019-01-28 20:15
看更多

熱門文章

韓國瑜不住官邸遭酸 名嘴：陳菊住官邸2個月電費12萬

2019-01-29 21:33

女神級鋼琴家身材太完美 網友讚：仙女下凡

2019-01-29 19:35

史懷哲教師自撞身亡 學生泣：謝謝你啟發我們的人生

2019-01-29 23:17

整鼻半年後近照曝光！「太陽花女王」劉喬安讓人認不出

2019-01-29 16:46

好康來了 美元定存利率喊到9％

2019-01-30 00:46

住宿要用暖冬補助嗎？他同意後反更貴 釣出一堆苦主

2019-01-29 18:18

館長為罵高市府道歉 改口稱「我比較垃圾」

2019-01-29 21:32

「爸爸任由我身上都是血」 黑幫千金淪債主性奴險死

2019-01-30 11:05

他年終領15萬元 扣掉一家4口一年基本開銷秒見底

2019-01-29 17:51

開車族必知 4月起金管會推車險五新規定

2019-01-29 18:02

月租80萬吃不消！金鑛咖啡說掰掰 專家：房東該醒了

2019-01-30 11:50

NBA／鵜鶘聆聽湖人報價 傳湯普森季後考慮到洛城

2019-01-29 17:10

韓國瑜將於今年4、5月間訪美 到哈佛大學演講

2019-01-29 21:34

江蕙砸4.27億元買豪宅王 坐擁北市超狂景觀

2019-01-29 14:59

肯定柯文哲過去政績 昔日柯粉列「不再支持原因」

2019-01-29 20:41

落馬中共明日之星 前北京副市長陳剛 瘋狂斂財黃金20噸

2019-01-30 09:27

她含淚同意腦死弟拔管 解剖驚覺竟是陌生人

2019-01-29 22:15

鄭麗君家人在陸經商？馬曉光：絕不允許賺錢又支持台獨

2019-01-30 11:39

震撼彈！涉賄嘉市議員郭明賓 臉書發表請辭聲明

2019-01-29 15:40

10年前像個小男生 她貼出對比照變身爆乳翹臀辣妹

2019-01-29 19:24

晉華遭美禁售 陸工信部長：握有技術的聯電負責

2019-01-29 17:25

長榮空姐擦屁股 李敖長女曝噁老外過往「黑歷史」

2019-01-30 10:33

陳菊官邸2個月電費12萬？ 舊市府團隊臉書抨擊名嘴引據不實

2019-01-30 00:41

中職／向偉大下訂單 恰恰讓球迷很幸福

2019-01-30 07:00

NBA／卡珍斯漸入佳境 柯瑞：越來越找到節奏

2019-01-29 16:36

高市官員涉性騷擾 知情人士：改朝換代前就傳劣行

2019-01-30 08:07

男童昏迷成植物人 多產夫妻涉嫌長期虐兒被起訴

2019-01-29 15:50

傳花旗銀電腦系統當機客戶存款歸零 花旗：一切正常

2019-01-30 12:38

「想讓人咬一口」 華航機師強拉空姐進廁所判賠10萬元

2019-01-30 09:45

刁民嗆警拒盤查還說警察道歉 保安警察大隊打臉他

2019-01-29 17:12

NBA／自認不輸唐西奇 楊恩：時間會證明我更強

2019-01-29 14:36

台積晶圓損失 最高達百億

2019-01-30 01:14

中正紀念堂轉型 綠營提熔掉銅像 藍軍不怕去蔣繼續睡？

2019-01-30 08:00

為何反對離岸風電？ 台大醫：這是三個錯誤的世界第一

2019-01-29 18:20

美國正式要求加拿大引渡孟晚舟

2019-01-29 16:43

常對外人笑嘻嘻！卻對家人凶巴巴的5個生肖

2019-01-29 15:22

老闆不給資遺費 女會計這麼做要到錢

2019-01-29 20:33

NBA／林書豪板凳出招 助老鷹第三節拉尾盤致勝

2019-01-29 16:29

29歲女經理色誘遭拒 惱羞成怒開除46歲已婚熟男

2019-01-30 11:14

影／南投驗收「防落石網」工程 丟1噸重鐵球實測

2019-01-29 18:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top