天災拖累+政治干擾…外派員宜居城 港暴跌至41位

2019-01-30 14:33 世界日報 香港新聞組╱香港30日電



國際人力資源顧問ECA International公布2019年最適宜亞洲外派員工居住城市排名，香港出現大倒退，排名由去年的第29位急跌至第41位。 歐新社 分享 facebook 國際人力資源顧問ECA International公布2019年最適宜亞洲外派員工居住城市排名，香港出現大倒退，排名由去年的第29位急跌至第41位。分析原因，強颱「山竹」重創香港、政治紛擾、空氣品質變差都是因素。

綜合媒體報導，ECA International針對全球超過480個國家或地區，評估氣候、社會政治環境、醫療等品質是否適合亞洲外派員工居住。新加坡繼續14年排首位，香港2013年曾經排名第11位，其後因為雨傘運動跌至2015年的第33位，今年再度暴跌至第41位，是繼2014年雨傘運動後的最大跌幅。

ECA International亞洲區域總監關禮廉表示，去年強颱山竹嚴重損毀香港建築物和基礎建設，造成約10億美元損失，加上空氣汙染嚴重，以及人口密集帶來的健康隱患，都令香港評分下跌。

「還有一個不可忽視的原因是政治」，關禮廉說，香港自2014年發生雨傘運動開始，政治環境一直轉變，五年來不少政治爭議包括禁止政黨運作、不批出工作簽證予外國記者等，也慢慢影響到香港的排名。

據報導，儘管排名大幅下跌，他指香港仍是大中華地區中最適宜亞洲外派員居住的城市，他相信在未來10年這個地位亦不會改變；而在大中華地區，第二合適居住的為第68位的台北，第三為第104位的澳門，第四為114位的上海。

關禮廉特別提到，香港與新加坡的距離正不斷拉遠，而與中國內地城市的差距正不斷收窄。他說，政治、環境問題等其實都是政府的施政決定而引致，故建議政府多管齊下改善上述因素，才能令香港的排名有所上升。