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非洲豬瘟25省淪陷 中共農業部仍稱疫情可控

2019-01-30 13:48聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

中共農業農村部周二（29日）組織召開全國非洲豬瘟防控工作視頻會議。會議一方面指出，當前非洲豬瘟疫情總體可控，生豬市場平穩有序；一方面強調防控工作正處於攻堅階段，嚴防二次擴散。目前，在中國大陸32個省、直轄市、自治區當中，已有25省淪陷，部分省市疫情仍在擴大中。

據新京報，中共農業農村部部長韓長賦在會上強調，非洲豬瘟防控是關係民生的一件大事，各地各有關部門要從講政治的高度出發，落實好中央重要指示批示，保障生豬產業持續健康發展。

會議指出，非洲豬瘟防控既是一場攻堅戰，也是一場持久戰。各地各有關部門要堅決阻斷非洲豬瘟的傳播流行，防止因疫情風險引發生豬產業系統性風險，切實降低疫情對經濟社會其他領域的影響，更好地服務經濟社會發展。

會議還強調，當前非洲豬瘟疫情總體可控，生豬市場平穩有序，防控工作正處於攻堅階段。要繼續抓好防控措施落實落地，加強疫情防控和應急處置，有效處置新發疫情，嚴防二次擴散。要求當前要採取果斷措施，千方百計穩定生豬生產，保障肉品市場有效供給。

中共農業農村部稍早曾發消息指，非洲豬瘟前期防控工作「取得了階段性成效」，疫情呈點狀散發態勢，總體可控。截至1月20日，全大陸共計有25個省份先後發生104宗非洲豬瘟疫情，其中83宗的疫區已解除封鎖。

大陸25省出現非洲豬瘟疫情，中共農業部強調防控工作正處於攻堅階段，嚴防二次擴散。...
大陸25省出現非洲豬瘟疫情，中共農業部強調防控工作正處於攻堅階段，嚴防二次擴散。（香港01）
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非洲豬瘟疫情中共

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