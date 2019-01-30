非洲豬瘟25省淪陷 中共農業部仍稱疫情可控

2019-01-30 13:48 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



中共農業農村部周二（29日）組織召開全國非洲豬瘟防控工作視頻會議。會議一方面指出，當前非洲豬瘟疫情總體可控，生豬市場平穩有序；一方面強調防控工作正處於攻堅階段，嚴防二次擴散。目前，在中國大陸32個省、直轄市、自治區當中，已有25省淪陷，部分省市疫情仍在擴大中。

據新京報，中共農業農村部部長韓長賦在會上強調，非洲豬瘟防控是關係民生的一件大事，各地各有關部門要從講政治的高度出發，落實好中央重要指示批示，保障生豬產業持續健康發展。

會議指出，非洲豬瘟防控既是一場攻堅戰，也是一場持久戰。各地各有關部門要堅決阻斷非洲豬瘟的傳播流行，防止因疫情風險引發生豬產業系統性風險，切實降低疫情對經濟社會其他領域的影響，更好地服務經濟社會發展。

會議還強調，當前非洲豬瘟疫情總體可控，生豬市場平穩有序，防控工作正處於攻堅階段。要繼續抓好防控措施落實落地，加強疫情防控和應急處置，有效處置新發疫情，嚴防二次擴散。要求當前要採取果斷措施，千方百計穩定生豬生產，保障肉品市場有效供給。