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官員曬慰問照…上海困難戶擁38萬鋼琴、水晶燈、洗碗機

2019-01-30 13:36世界日報 中國新聞組╱北京30日電

上海浦東新區當局在網上曬官員慰問困難群眾的消息，沒想到被網友發現，消息中配發的照片裡，其中一家困難戶彈奏時用的鋼琴，疑為德國原裝進口的價值38萬餘元的鋼琴；另外也有困難戶家中出現水晶吊燈、雙開門冰箱、松下洗碗機和紅木家具。

面對輿論質疑，上海浦東新區三林鎮政府負責人稱，困難戶家中的鋼琴不是30多萬元的進口鋼琴，指是孩子父母結婚時，用5000元彩禮錢買的二手鋼琴，是雅馬哈牌子的。

據北京青年報報導，引發爭議的消息來自上海浦東新區三林鎮政府官網和官方微信。微信發布區委常委、政法委書記李澤龍赴三林鎮走訪慰問困難群眾。消息中稱，李澤龍走訪慰問困難戶「小湯」一家。小湯雖不太會與人交流，但非常喜歡音樂，對各種樂器都有涉獵，小湯即興彈奏了一曲「感恩之心」，以表達對新區領導和鎮黨委政府的感激之情。

另據多維報導，官方微信公眾號在發布消息時，還配了「小湯」彈琴照片。網友扒出，小湯使用的鋼琴疑為一款價值38萬餘人民幣的德國原裝進口產品。另外，在其他幾張慰問的照片中，又有網友發現，困難戶家中有水晶吊燈、雙開門冰箱和疑似為紅木材質的家具。

報導指出，消息一出，不少網友質疑這些困難戶家庭是否是真的貧困，不少網友聯想到此前「山西國貧縣貧困戶有奔馳奧迪」一事。 而在輿論發酵後，當地官方微信將該條消息刪除。

負責人澄清，指小湯是自閉症兒童，他的母親辭職在家帶他，只有父親一個人在外地打工掙錢。一家三口人，就靠他父親打工的收入來維持，一個月只有5000元左右。

對於另一困難戶家中出現水晶吊燈、雙開門冰箱和疑為紅木材質的家具一事，負責人解釋，這一情況他們目前也在繼續摸排。

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