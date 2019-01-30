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北京鄧麗君主題餐廳 緬懷歌后

2019-01-30 12:56世界日報 中國新聞組╱北京30日電

北京一間以鄧麗君音樂為主題的餐廳，讓食客聽着鄧麗君的經典金曲進餐，懷緬一代歌后的...
北京一間以鄧麗君音樂為主題的餐廳，讓食客聽着鄧麗君的經典金曲進餐，懷緬一代歌后的情懷。 圖擷自微博「鄧麗君音樂主题餐廳」
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29日是一代樂壇巨星鄧麗君66歲生忌。北京一間以鄧麗君音樂為主題的餐廳，讓食客聽着鄧麗君的經典金曲進餐，懷緬一代歌后的情懷。

位於北京的鄧麗君音樂主題餐廳，正門掛著一幅鄧麗君巨型畫像，內有駐場歌手獻唱鄧麗君名曲，食客可邊聽「月亮代表我的心」，邊品嘗受鄧麗君歌曲啟發的菜色，如「月亮煎餅」。

歌迷王先生表示，從小喜歡鄧麗君的歌，有感她的歌「不像現在的流行歌那麼輕浮，它們會留在你心裡」。

中央社報導，一代歌后鄧麗君逝世20多年，人氣歷久不衰。北京一家鄧麗君主題餐廳，回顧她在兩岸對立時代風靡中國大陸的歷史，並提到她的歌曲勾起往日情懷，令歌迷回味無窮。

鄧麗君1953年1月29日生於台灣雲林縣的外省家庭，在世時是亞洲歌壇極具影響力的歌手之一，由於父親是國軍軍官，鄧麗君走紅後慰問國軍官兵不遺餘力，有「軍中情人」稱號。1995年5月8日，鄧麗君因氣喘病發在泰國猝逝，享年42歲。

報導指出，鄧麗君以將傳統台灣與中國大陸民謠化為西式風格情歌而聞名，作品曾在中國大陸遭禁，北京當局稱她的歌曲是「西方資本主義腐朽文化」、「黃色音樂」。即使當前兩岸關係趨於緊張，鄧麗君在對岸仍擁有廣大忠實歌迷。

這些「君迷」常聚集在北京石景山區台灣街的鄧麗君音樂主題餐廳，餐廳正門有幅鄧麗君帶著笑容手持一朵白色玫瑰的巨型畫像，多位駐唱歌手演唱「月亮代表我的心」、「甜蜜蜜」等鄧麗君招牌歌曲，部分餐點名稱也以鄧麗君歌曲為靈感。

當地歌迷說，鄧麗君歌聲甜美、個性溫柔，擁有獨一無二的地位。

2011年創辦這家餐廳的鄭榮斌形容，鄧麗君是位帶有鄰家女孩氣質的說書人，她的音樂之所以在中國大陸人氣歷久不衰，是因為能勾起人們在文化大革命落幕後那幾年初次聽到鄧麗君歌聲的回憶。

鄭榮斌表示，對許多人來說，當時聽鄧麗君的歌是非常新鮮的體驗，和他們在文革期間聽到的音樂很不一樣。現在人們聆聽鄧麗君的歌曲，則會想起年輕時是什麼滋味。

報導提到，1970年代末期，中國經濟開始對外開放，鄧麗君是首波打進當地市場的外來歌手之一，但她的歌曲隨即在北京當局「清除精神汙染」運動中遭禁。國民黨政府則把鄧麗君的歌聲當作心戰武器，在離島前線用擴音器向對岸播放她的歌曲。

鄧麗君的錄音帶隨後在中國大陸黑市流通，人氣居高不下。由於鄧麗君與鄧小平同姓，有時被稱作「小鄧」，她在中國大陸民眾心目中的地位，由此可見一斑。

鄧麗君偶爾涉足政治，曾在1989年5月赴香港聲援在北京天安門廣場絕食靜坐的學生，但她終其一生未在中國大陸演唱。

北京當局近年接納鄧麗君的歌曲，中國官媒常強調她的祖籍在河北。2011年，河北大名縣的鄧麗君紀念館開幕，每年5月8日，歌迷都會齊聚紀念館緬懷鄧麗君。

北京鄧麗君音樂主題餐廳獲台灣鄧麗君文教基金會授權，一樓為博物館，展示衣服、鋼琴等鄧麗君生前所用物品，二樓則是附帶舞池的餐廳。晚餐時段生意興隆時，餐廳湧進數百人，有些顧客則在有KTV伴唱服務的包廂用餐。

30歲的吳姓家長說，2歲女兒只喜歡聽鄧麗君的歌，還會唱「甜蜜蜜」等膾炙人口的曲子，「鄧麗君的曲風永遠不會退流行，她的歌十分溫柔，讓我感到很溫暖」。

北京紀念館

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