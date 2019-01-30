北京觀察／雷聲響起

2019-01-30 12:36 世界日報 文／雲上風



掌聲響起來，大家都很興奮，這種興奮會傳染；雷聲響起來，大家很害怕，這種害怕也會傳染。中國經濟領域，連日響雷。響雷的意思，是雷聲響起來，還只是警報，警醒人們不好的事要來了，還沒到爆雷傷人階段。

這裡說的雷聲，是上市公司按信息披露原則，要在公布去年業績之前，作出預備性的公告。以目前的經濟狀況，能來的可能都是預虧公告，預虧虧得多了，就形成雷聲，預虧公告一個接一個的多起來，就是連串雷聲。

公司本來都是有盈有虧的，但像這兩天發出公告，預告虧損數額的，就不算正常了。比如29日晚，有間叫大洋電機的上市公司發布公告，說預虧21至23億元人民幣，而此前的業績預報顯示，預計去年盈利2億多到4億多元人民幣。

又比如有間叫人福醫藥的上市公司，其業績預虧公告，說公司有近30億元人民幣的虧損，相當於該公司從2011年到2016年的凈利潤之和。

星期二晚上，一批上市公司發布公告，共有58家發布的是預虧公告。其中46家虧損是超億元人民幣的，其中16家虧損超10億元人民幣，6家虧損超20億元人民幣。如果以更長時間倒溯，則數字拿出來更嚇人了。

現在人們更加關注的，是為何會出現這種雷聲陣陣的局面，弄懂原因，才有可能找到有效而特別的辦法去治雷。官方媒體說，大幅計提商譽成為業績虧損的一大原因。數據顯示，預虧超過20億元人民幣的九家公司，八家提及了計提商譽減值。

在這種有可能的答覆外，還有更多的可能，其中一種是說經濟不好，沒有人能感受經濟向上的助力，反而感受到的都是新衝擊力。