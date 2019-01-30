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恐怖！秦始皇都怒了 西安「變臉兵馬俑」一天就被拆

2019-01-30 12:09聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

僅僅一天，「變臉兵馬俑」因太嚇人慘遭拆除。陝西西安市昨天碑林區鐘樓旁邊設了「變臉兵馬俑」，引起大陸網友熱議，裝置是通過掃描臉部照片，可以將自己的臉投影到兵馬俑的臉上。照片在網上迅速引起關注，有人說「太恐怖」，有人說「太醜」，也有人覺得「挺有意思的」。面對網上鋪天蓋地的議論，碑林區當局回應稱，因為不停地被抹黑，只能將「變臉兵馬俑」拆除。

據華商報和中新網，昨晚慕名而來參觀「變臉兵馬俑」的人很多，看到兵馬俑的臉並沒有亮起，大家覺得很失望。來自浙江的遊客蘇先生說昨天在網上看到這個覺得特別好玩，今天專門和朋友過來，結果發現兵馬俑的臉沒亮，覺得很失望。

西安的林女士和朋友專程帶著外地朋友的照片前來，為的就是要幫外地朋友把臉投到兵馬俑的臉上，和鐘樓合個影。發現兵馬俑的臉並沒有亮，不停地問旁邊的人甚麽時候會亮，得知不但不會亮，還有可能要被拆除，林女士覺得很不理解，只好拍了沒有亮的兵馬俑發給外地的朋友，然後離去。

碑林區宣傳部工作人員稱，樹立巨型秦俑，其實是為了符合西安兵馬俑的文化主題，「希望通過這種巨型秦俑給大家留下深刻的印象」。

據新浪微博，網友熱議，「秦始皇都要生氣了！」「哈哈哈哈哈哈太鬼畜了」「魔幻西安，市政鬼才，還記得那年在一萬個紅燈籠裡找紅燈嗎？」

也有人對拆除持反對意見：「唉，其實挺好玩的，有的人呀，非要上綱上線」；「為什麼要移掉，多好玩的東西啊，還想這兩天去試試呢！」

「變臉兵馬俑」因太嚇人，才展出一天就遭拆除。（微博照片）
「變臉兵馬俑」因太嚇人，才展出一天就遭拆除。（微博照片）
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「變臉兵馬俑」因太嚇人，展出一天就遭拆除，網友稱，秦始皇都要生氣了。（梨視頻）
「變臉兵馬俑」因太嚇人，展出一天就遭拆除，網友稱，秦始皇都要生氣了。（梨視頻）
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