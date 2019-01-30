落馬中共明日之星 前北京副市長陳剛 瘋狂斂財黃金20噸

2019-01-30 09:27 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



40歲就任職北京副市長的陳剛，一度是中共官場的明日之星，但他在月初被宣布落馬接受調查，成為2019年第一個落馬的副部級官員。據多維新聞引述中國網路消息，披露陳剛瘋狂斂財情事，包括被搜出人民幣現金1648億元，約新台幣7400億元，房產60多套，以及黃金20噸。

報導指出，陳剛可謂「2019年首虎」，官方雖然未公佈他被查詳情，但網上關於他的爆料數不勝數。

中國網路今天瘋傳一微信朋友圈截圖，裡面提到了關於陳剛的一些貪腐內幕。截圖顯示，陳剛被發現有現金1648億元人民幣，房產60多套，黃金20噸。

另外，還透露陳剛的兒子名下就有房產207套，豪車如雲，直升機一架，名畫古玩1923件。

陳剛日前才被官方證實落馬受查。1月6日晚，中共中紀委公布了陳剛落馬的消息，當時陳剛任職中國科協黨組成員、書記處書記。

報導指，陳剛長期在北京任職，官拜市委常委、副市長。這也是中共十八大以來，新年首虎首次在「京官」中產生。

資料顯示，1966年出生的陳剛，早年在北京清華大學建築學院擔任講師，後出任學院團委書記、黨委委員，並短暫掛任廣西。結束掛職後，2002年，36歲的陳剛出任北京市規劃委（首都規劃建設委員會辦公室）黨組書記、主任。

2006年10月，年僅40歲的陳剛從北京市規劃委主任升任北京市副市長，從正局級升任副部級。此前，他擔任正局級領導職務僅僅4年多。2012年，他躋身北京市委常委，並入選中共十八屆中央候補委員。由此可見，陳剛的仕途有很多想像的空間，也一度被視為中共未來的明日之星。

2017年2月，陳剛卸任北京市委常委、委員職務，轉任中國國務院南水北調辦任職。據報導，卸任北京市委常委前，陳剛最後一次公開露面是在2017年2月18日下午的市委常委會擴大會議。這次會議上，陳剛發言透露自己曾遭到同事的「辣味批評」。