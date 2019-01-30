上海破產法庭 後天成立

2019-01-30 02:11 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



上海市第十五屆人民代表大會第二次會議29日專題審議會上透露，2月1日，上海破產法庭將正式成立。

新華社報導，上海市人大代表、上海力金經貿有限公司董事長諸正偉在專題審議上反映，僵屍企業有難處，很多資產無法轉移。「能不能給僵屍企業一條出路，使其能正常地歇業？」

諸正偉說，一個企業破產了，技術不會「破產」，可以考慮成立「破產法庭」，讓「僵屍企業」有一個可以申訴的地方。「如果有了破產法庭，有專門的審判團隊審理破產案件，處理企業破產的效率就能得到提升。」