三年之後 粵港澳大灣區三流貫通

2019-01-30 02:12 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



廣東省發改委主任葛長偉昨天在廣東省兩會上表示，廣東省已經編制「實施粵港澳大灣區規劃綱要的實施意見和三年行動計劃」，將會在近期發布，他表示2022年粵港澳三地的市場規則將會對接，至2035年大灣區會將會全面建成。

據21世紀經濟報導，中共國務院在2016年3月將粵港澳大灣區納入「十三五」規劃至今，當局未公布具體的規劃綱要。不過，葛長偉表示，廣東當局已經制定了大灣區的行動計劃。

葛長偉表示，從現在至明年，將會在大灣區規劃綱要的基礎上，再編制具體的專項規劃，包括國際創新科技中心、生態合作等，而今年上半年，則會公佈大灣區城市之間的軌道交通規劃。

在2022年將要基本形成粵港澳三地規則對接，他表示這是大灣區建設的「重中之重」，讓到三地人流、物流、資金流可以便捷流通。

葛長偉又稱，今年廣東當局將會積極推進粵港澳大灣區建設，包括推進河套地區港深科技創新園區、橫琴粵澳合作中醫藥科技產業園等建設，積極申報創建國家級重大科學裝置，除今年開通的蓮塘香園圍口岸，還會推動包括珠澳新通道、虎門二橋等交通基建建成通車。

一是組織建設港珠澳大橋通信設施。中國電信、中國移動和中國聯通都在建設跨境傳輸光纜系統，已經實現港珠澳大橋以及東西人工島的無線覆蓋。

二是完善通信網路布局。工信部在廣州、深圳、珠海設立了通信業務的出入口局，在深圳、珠海、汕頭有多個通信信道的出入口局，以實現粵港澳通信網路互聯互通。

三是不斷提升通信能力。中國電信、中國移動、中國聯通在深圳、廣州、珠海等都建有多條跨境光纜，實現與香港、澳門多家港澳運營通信企業的互聯互通。