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深圳五口岸 停車過閘僅兩秒

2019-01-30 02:12聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

最快2秒過閘，無感支付亮相深圳口岸停車場。 新華網
最快2秒過閘，無感支付亮相深圳口岸停車場。 新華網
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日前，微信支付聯合深圳口岸中心、蜜蜂停車落地全國首批口岸無感支付停車場，上線無感支付服務。深圳灣、福田等五大陸路口岸全部實現「免掃碼不停車、2秒過閘，五大陸路口岸無感支付停車全打通」的智慧停車服務。

深圳口岸微信無感支付停車場採用支付中簽約的綁定方式。首次使用深圳口岸微信無感支付停車服務，只需在深圳灣、福田、羅湖、皇崗、文錦渡任一口岸停車場內，掃描二維碼，綁定車牌，開通免密支付，即可無感通行五大陸路口岸社會停車場。

開通微信無感支付停車服務後，可省去「掃碼付款、搖窗嘀卡」等繁瑣的繳費步驟，無需停車、先離場後系統自動繳費，停車繳費＋離場一步到位。經實測，接入微信無感支付的口岸停車場出場時間從20秒縮至2秒左右，通行效率提高90%。

即日起至4月30日期間，用戶在深圳五大陸路口岸使用微信無感支付繳停車費，首單立減8元。活動期間每個用戶僅享受1次活動優惠。享受優惠訂單若發生退款，相應優惠金額將在退款總額中扣除。

作為深港互通的重要通道，資料顯示，口岸中心管理的包括西九龍口岸在內的七個陸路口岸，僅2018年上半年，經深圳口岸出入境人員1.02億人次，日均67.89萬人次，同比增長1.9%；車輛777.7萬輛次，日均4.29萬輛次，同比增長1.0%。

深圳微信停車場

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