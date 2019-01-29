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男嬰青光眼手術後身亡 專家：可能有這先天疾病

2019-01-29 21:56香港01 記者林樂兒／報導

專家證人袁文英醫生指男嬰或患有先天性股肉疾病。 香港01記者林樂兒／攝影
專家證人袁文英醫生指男嬰或患有先天性股肉疾病。 香港01記者林樂兒／攝影
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先天患青光眼的男嬰3年前於香港東區醫院做眼部手術，麻醉期間血鉀突升高，心跳不穩，2日後不治。死因庭今（29日）午續就其死因展開研訊，專家證人指患有先天神經肌肉疾病，或線粒體肌肉病變的病者，可能會被麻醉藥誘發橫紋肌溶解症，遂導致高血鉀，但醫學界對這兩種先天疾病掌握不多。

14個月大的男嬰蔣承勳，於2016年3月15日在東區醫院接受降低眼壓的「開眼」手術，全身麻醉後血鉀升高，心跳不穩，2日後不治。

專家指麻醉藥劑量大致妥當

香港兒童醫院麻醉科部門主管袁文英醫生，以專家證人身份作供，她認為案中的麻醉處理大致妥當，指醫生有一直記錄呼吸脈搏、藥物劑量等，而所用的麻醉藥亦常用於成人及孩童身上。

建議可多加留意病人體溫

她指，涉案醫生只曾量度一次體溫，建議可加多留意，並謂前年的更新指引要求醫生連續記錄病人的體溫。袁續說，因惡性高溫而引發高血鉀的情況不太常見，並指當時雖只有一項體溫記錄，但從其他表徵看來，男嬰未有發燒。

男嬰或可能有先天肌肉疾病

至於另一可能導致高鉀的原因，即被麻醉藥誘發橫紋肌溶解症，她解釋患者可能本身有先天神經肌肉疾病或線粒體肌肉病變。她稱，醫學界仍未完全掌握這兩種先天代謝疾病。袁續道，男嬰偏瘦，未見有發展遲緩的表現，但其大肌肉是否正常則無記錄。她又提到，細胞管道病變亦可引致高血鉀。

驗屍未見有橫紋股溶解症跡象

病理科醫生石維雄讀出解剖報告，指死因為多重器官衰竭。他供稱，以顯微鏡查看男嬰的腎臟組織，未見有橫紋肌溶解症的跡象，但就未有以顯微鏡檢查其肌肉。

文章授權轉載自《香港01》

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