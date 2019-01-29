電子設備、指揮系統…遼寧艦裝備升級 海試返航

2019-01-29 19:07 世界日報 中國新聞組／北京29日電



遼寧艦海試後返大連，飛行甲板擋焰板全打開。 世界日報記者林庭瑤／翻攝 分享 facebook

中國航空母艦遼寧艦在整改維護後，歷經一周的海試，昨日返回大連。外媒報導，遼寧艦可能將在4月23日海軍建軍70周年閱艦式上領銜出場。

觀察者網報導，遼寧艦於去年5月返回大連，經過8個月的改裝和維護升級，今年1月21日再度出海試航。軍事專家分析，遼寧艦改裝的重點是升級電子設備和作戰指揮管理系統。對雷達、電子系統、武器系統等進行維護，並對發動機、飛行甲板、阻攔索和擋焰板等進行了整改。

而據新加坡聯合早報分析，遼寧艦的電子設備和指揮系統已經使用6年，而中國首艘自製航母經過幾次試航，一些比較先進的設備得到驗證後，便在這次改裝中換用到遼寧艦身上。此舉不僅可以減少往後的維護成本，還可降低兩艘航母聯合作戰時的協同難度。

媒體報導，遼寧艦在拆除八角亭式指揮塔台後，整個艦橋的內部空間增大。同時艦橋打通後，視野更加優良，整個甲板運作面再沒有視區死角，未來將實質提升艦載機運作效率，讓殲15及各種艦載直升機出動時更高效，提升作戰能力。

報導指出，遼寧艦在一周前離開碼頭時，在滑躍跳板後方的飛行甲板上擺放了一架殲15艦載戰鬥機的模型。而返航後，這架殲15艦模型改放在艦島後方的甲板上。另外，曝光的圖片顯示，飛行甲板上的擋焰板也已經全部打開，在甲板周邊的鞭狀天線也全部豎起來。

在2018年南海大閱兵期間，遼寧艦同5艘052D型驅逐艦、2艘052C型驅逐艦、2艘054A型護衛艦及1艘901型大型補給艦組成航母打擊梯隊，成為一大亮點。閱艦式結束後，遼寧艦還進行了海上艦載機起飛演練。