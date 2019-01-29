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曾為北京奧運傳聖火 毛澤東堂侄病逝

2019-01-29 19:07世界日報 中國新聞組／北京29日電

毛澤東堂侄、原湖南省韶山管理局副局長、巡視員毛岸平27日因病去世，享壽76歲。

大白新聞報導，毛岸平出生於1944年1月，湖南湘潭韶山人。毛岸平是毛澤東的堂弟毛澤連之子。毛岸平1964年參加工作，一生都和韶山緊密相連。曾任湖南省韶山區（特區）廣播站副站長，合作社副書記、副主任。1978年開始在湖南省韶山管理局從事接待工作，歷任科長、韶山賓館副總經理、韶山管理局處長、副局長、巡視員。曾任政協湖南省湘潭市第五、六、七、八、九屆委員。

毛岸平近年較為人熟悉的事蹟，是2008年曾作為北京奧運聖火傳遞韶山站第198棒火炬手，在伯父毛澤東故居門前傳遞了奧運聖火。他當時表示，要跑好屬於自己的接力路程，充分展現韶山人「為有犧牲多壯志，敢教日月換新天」的精神風貌。

據中國媒體報導，毛岸平曾說，主席（毛澤東）對親人有情，但也十分嚴厲。他對親屬提出的要求是：「多種糧，多餵豬，不干預地方行政。」據說，有人曾在毛澤東面前提到患眼疾的毛澤連的家庭困難，請給予特殊照顧，最好安排個工作。毛澤東說：「澤連的困難我曉得，……我是全中國人民的主席。如果澤連有困難，我就這樣(安排工作)，那我就不配當這個主席咯。」毛澤連就這樣做了一輩子農民。

毛澤東堂侄毛岸平去世。 世界日報記者廖斯文／攝影
毛澤東堂侄毛岸平去世。 世界日報記者廖斯文／攝影
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毛澤東北京奧運
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