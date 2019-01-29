設女性粉紅專區…亞洲最大電競館 料年吸120萬客

2019-01-29 19:07 世界日報 香港新聞組╱香港29日電



全亞洲最大的私人「CGA香港電競館」（占地2.5萬平方呎），今日在旺角開幕。電競館24小時營業，分八大專區，更為女性規畫出粉紅專區。創辦人預計每年舉辦逾150個比賽，每年可吸引120萬人。特首林鄭月娥昨出席開幕儀式致辭表示，期望CGA電競館為香港發掘更多電競人才。

明報報導，CGA電競館斥資3000萬港元興建，有地面及地庫合共兩層，設電競區、娛樂區、粉紅女性專區、直播室等，共有150部電腦，可容納80人同時進行「食雞」比賽，另有能容納150名觀眾的比賽舞台、輕食區及零售商店，將每日24小時營業。

CGA創辦人之一周啟康表示，現時香港電競場地不足，玩家亦難找場地訓練，故在旺角開設亞洲最大的綜合電競館，更獲相等於電競界「米其林」NVIDIA的最高三星認證，全場電腦配置GTX1080至RTX2080 Ti的顯示卡及電競級螢幕，每部電腦的電競配備至少1.8萬港元。

大公報報導，林鄭出席開幕儀式稱，電競在全球迅速發展，去年全球電競業總收入達到9億美元。港府在去年的財政預算案中，也撥款1億港元支持電競產業發展。2022年在杭州舉辦的第19屆亞運會，首次納入電競作正式比賽項目，林鄭期望CGA電競館能為香港發掘更多人才出戰亞運會。