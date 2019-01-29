逾700萬人次！新年遊港旅客估增3成

2019-01-29 19:16 世界日報 香港新聞組╱香港29日電



農曆新年假期，訪港旅客料升三成。 新華社 分享 facebook

農曆新年將至，香港入境事務處昨公布，預計今年農曆新年假期期間約有723萬人次進出香港，預期數字將較去年增兩成，其中以旅遊為目的人次更會升逾三成，而羅湖會是最繁忙的管制站。

明報報導，農曆新年屬旅遊旺季，入境處料下月4日至10日期間，即年三十至年初六，將有約732萬人次經各海、陸、空管制站進出香港，較去年增約兩成。進出香港人次中，料約75%屬旅客，即由去年的414萬人次，上升逾三成至547萬人次，會經各陸路邊境管制站進出香港。入境處預計陸路出境高峰期為年初二，人次超過45.4萬，而入境高峰期為年初三，人次達50.6萬。

而羅湖會是最繁忙的管制站，估計約有169萬人次進出香港，平均每日約24.2萬人次；深圳灣及落馬洲支線管制站的客流亦會非常繁忙，預計每日平均分別約有14.1萬及13.2萬人次出入境。

報導指出，除了到港旅客增，出遊港人預料也將增加。旅遊業議會昨公布，繼去年耶誕假期高鐵及港珠澳大橋旅行團大收旺場後，今年港人赴廣東省、桂林、潮汕等高鐵團及珠海、中山等地的短線巴士團，報名人數均按年升三成；豪華團依然有價有市，年初三出發的南極、南美旅行團，團費逾34萬港元，早在半年前已經收夠名額。

旅議會說，新年高鐵團中約一半由香港西九龍高鐵站出發，至於前往珠海中山等地的短線巴士團，報名人數亦按年升三成，團費則與去年相若，而一半巴士團經港珠澳大橋，兩天團費用700港元有找。