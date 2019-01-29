再跌！4成港人不信任北京 林鄭月娥聲望下跌

2019-01-29 16:46 世界日報 香港新聞組╱香港29日電



因為長者綜援事件引發爭議的香港特首林鄭月娥，民望評分為50.9，較上月調查下跌1.8分。 報系資料照 分享 facebook

中大香港亞太研究所最新調查顯示，港人對北京政府的信任度再降，特首林鄭月娥及三名司長的民望也全線下跌，其中律政司長鄭若驊，民望在三司中墊底。

調查顯示，對於北京政府的信任度，21.2%受訪者表示信任，較上月低1.6個百分點；40.8%人表示不信任；33.8%則稱「普通／一半半」。

而對特區政府信任度，僅27.4%市民表示信任特區政府，比上月低3.2個百分點；表示不信任的有27.3%，較上月高1.6個百分點；另有44%受訪者表示「普通／一半半」。

至於因為長者綜援事件引發爭議的林鄭，民望評分為50.9，較上月調查下跌1.8分。明報報導，她不認為施政錯誤，只承認長者綜援事件對政府「是一次挑戰」，又指今次不是行政部門問題，「是我（林鄭）同司長的決策」。

另外，三名司長方面，張建宗的民望跌至48分的不及格水平，財政司長陳茂波評分40.7，鄭若驊則為35.9。鄭若驊在三司中評分最低，她表示注意到了，稱會謙卑、專業地做好工作。至於評分急挫是否和不檢控前特首梁振英有關，鄭稱不評論其他人評論，「因為有關人士可能掌握或不掌握部分事實」。

蘋果日報報導，律政司在未外聘獨立法律意見下，就決定不就前特首梁振英收受澳洲公司UGL 5000萬港元一案提出檢控的爭議持續，鄭若驊昨第三度到立法會解釋，她緊咬「案件敏感與否非外判法律意見硬指標」說法。有議員直言議會無法迫令政府按規矩辦事，寄望司法覆核及以私人提控跟進。

報導指出，全城鬧爆的收緊長者綜援風波本月初爆發後，港府「一跪再跪」，而政府在三隧分流上的霸王硬上弓姿態，也惹不少市民反感。社福界立法會議員邵家臻認為，政府民望插水與施政不善有關，最大問題是「不覺自己有問題」，「所以（特區政府）會不斷重複發生問題」，他呼籲特區政府未來「多一點謙卑、多一點落地」。