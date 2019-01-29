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要求優先治療不成 陸大媽竟攻擊醫院護士

2019-01-29 16:42香港01 記者鄧栢良、潘安奇／報導

廣華醫院有多人求診。香港01記者潘安奇／攝影
廣華醫院有多人求診。香港01記者潘安奇／攝影
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今凌晨3點，一名41歲母親因兒子喉嚨痛，急忙前往香港旺角廣華醫院求醫。但因兒子不屬於緊急狀況，需要等候。母親不滿，要求讓兒子「優先就醫」，一度大鬧急症室，更將一名女護士推跌落地，最終涉嫌「襲擊」被捕。身兼衞生服務界立法會議員的香港護士協會主席李國麟指出，香港是個法治之地，而且香港正值流感高峰期，醫護人手不足壓力極大，涉案女子的做法，對第一線醫護人員無疑是雪上加霜。警方表示，受傷醫院羅姓女職員(45歲)，被推到落地手部受傷。

醫護與病人對病情理解不同 每日都有矛盾、衝突

李國麟表示，第一線醫護人員受到攻擊，理應報警處理，「這是香港，是有法治的地方，遇到犯法者要報警，讓對方付出代價。」他理解市民生病時，身體承受苦楚難免會有情緒，當然希望盡快得到治療，但李認為，這些屬於病人主觀感覺，前線醫護人員有專業判斷，能夠分辨哪些病人病情較為嚴重，應優先治理，所以才會設立分流程序。

涉案女子襲擊行為對前線醫護人員雪上加霜

李又指出，醫護人員與病人對病情理解不同，產生矛盾和衝突，是第一線醫護人員每日都要面對的問題，但醫護人員會向病人解釋清楚，「有時病人發脾氣就只能忍耐」，但病人動粗發難無助解決問題，「不是大聲、打人就有用」。

目前香港正值流感高峰期，醫護人手不足，資源又缺乏，求診病患日與劇增，前線面對的負擔愈來愈沉重。他認為涉案女子的做法，對前線醫護人員無疑是雪上加霜。

民眾有感近年前線服務者與市民多磨擦

今早9點，記者再到廣華醫院視察，現場約有十多名病患在急症室求診。吳先生帶10歲兒子就診，二人均有感冒症狀。吳先生表示，本來擔心會需要排隊排很久，今早一聽到廣華醫院求診人數較少，前面只有數名病人，很快就輪到他看醫生。他形容這樣的情況較稀有。但他預估，下午可能會有多些病患求診。吳先生不清楚推倒護士事件，但有感到近年香港有好多在第一線服務社會的工作者與市民多了磨擦，他感到無奈。

陸客：急需看症可考慮找私立醫院

宋小姐因年幼女兒發燒，於是到急症室求診。宋的女兒在港出生，但宋本人非港人，她指香港護士態度良好，香港醫療服務也比中國大陸好，排隊看症的程序都很公平，但她表示，在中國大陸排急症不需等太久。她不了解涉案女子為何要推倒護士，但猜測涉案女子太過焦急、擔心兒子病情。宋認為，如果急需看症，可考慮找私人醫院。

文章授權轉載自《香港01》

香港醫護人員流感發燒
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