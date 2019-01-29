港醫院外連放巨型煙火 警6小時火速破案逮3男

2019-01-29 16:11 香港01 記者陳諾希／報導



圖／擷自香港01 分享 facebook

農曆新年將至，已有人提早放煙火「應景」。昨（28日）晚上近8時許，天水圍醫院門口對出突然有人放煙花，有網友拍到當時的情況，最少有七枚煙火接連綻放，高達數層樓並發出強大的聲響。而爆出煙火位置接近民宅及醫院。

兩個巨型煙火紙箱棄路邊

現場留下兩個寫有簡體字的煙火空盒。香港01記者陳浩然／攝影 分享 facebook

據了解，昨晚八點警方接報指有人在天水圍放煙火，警員到場後，只發現兩個設有50個管道已發射煙火紙箱，沒有進一步資料。軍裝及特遣隊人員立即翻查監視器，發現一部可疑貨車後，追蹤到住在元朗白沙村的車主。年逾60歲的姓譚車主卻表示是兒子借了他的車。直到凌晨一點左右，警方追蹤到車主的兒子，對方表示車輛當時借給了一名姓黃男友人。凌晨二時許，懷疑借車的男子到警署自首。警方6小時閃電破案，先後共有三人被拘捕扣查。

由於放煙火的地方在天水圍醫院外，加上近日流感高峰期，前線醫護人員壓力極大，網友開玩笑的說﹕「替醫護人員打氣。」

未經批准放煙火屬違法 最高判刑三個月

於香港未經批准放煙火屬違法行為，根據《危險物品條例》，任何人製造、貯存、管有、出售任何煙火炮仗，一經定罪最高刑罰為罰款25,000港元及監禁6個月。而市民燃燒炮仗，最高可判罰500元及入獄三個月。

文章授權轉載自《香港01》