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祁連山驚現雪豹與人相距不足10米

2019-01-29 16:59世界日報 中國新聞組／北京29日電

張掖祁連山境內現雪豹，與攝影師相距不足10米 世界日報記者廖斯文／攝影
張掖祁連山境內現雪豹，與攝影師相距不足10米 世界日報記者廖斯文／攝影
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地跨甘肅和青海的祁連山出現雪豹蹤跡！一名攝影師27日在海拔3500米看到兩隻雪豹，相距不到十米對視，十分難得。當攝影師拿起相機連拍，一隻雪豹起身掉頭離開，另一隻與攝影師對視幾十秒，也迅速掉頭離開，向大山深處飛奔而去。

央視報導，甘肅省張掖市近年來加大祁連山環境保護力度，礦山全部關停、牧民有計畫退牧還草，為野生動物提供了較好的棲息條件。一名攝影師27日早上8時拍到雪豹，當時兩隻健碩的雪豹潛伏在草叢中，與攝影師相距不足10米，由於天剛亮，只見兩眼發出亮光的雪豹，令人毛骨悚然。當該名攝影師拿起相機，按動快門連拍時，兩隻雪豹一前一後，捲著長長得尾巴，頭也不回，向大山深處飛奔而去。

過去曾有科研工作者用遠紅外相機拍攝雪豹，也有攝影愛好者遠距離拍攝，但像這次近距離遭遇雪豹十分難得。

據了解，雪豹是敏捷的獵手，行動迅速，身材矯健，主要以岩羊、盤羊為食，當天在發現兩隻雪豹潛伏草叢不遠處，有大群岩羊在覓食。

另外，雪豹也是猞猁的天敵。猞猁這種外型似貓，又比貓大的動物，也是猛獸，但牠常常是雪豹的美食。

當天在雪豹出沒地，攝影師也捕捉到了三隻猞猁，也發現周邊有六隻野狼在山下覓食，不一會則竄上山梁，遠離人的視野。

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