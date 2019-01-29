秦嶺殘忍電殺黑熊 1隻牟利數十萬元

2019-01-29 16:50 世界日報 中國新聞組／北京29日電



陝西省眉縣境內的秦嶺主峰太白山，豐富孕育了大熊貓、金絲猴、羚羊、林麝、黑熊等23種國家珍貴瀕危野生動物，一名通緝犯為躲避追捕，長期「隱居」於秦嶺中，竟然動起歪腦筋，夥同多人使用高壓電網等手段盜獵野生動物，一隻黑熊肢解後可牟利數十萬元（人民幣，以下同）。

央廣報導，陝西省眉縣警方籌設專案小組，月前破獲這起橫跨7省12市的特大獵殺、運輸、買賣珍貴瀕危野生動物案，龐大的上線和下線犯罪團夥、銷贓網路涉及福建、四川、江西、廣東、山東、雲南等地。

眉縣公安局刑偵局二大隊大隊長王海科表示，受害的野豬肉有300多件，已經製成凍肉了；野豬可能有100多頭、熊是兩隻整體的亞洲黑熊，四個熊掌，熊膽有兩個，「還有兩個林麝，在山上已經被解剖了，當時把麝香取了！」

據了解，犯罪集團論斤談收購，野豬一斤可以賣到7元、熊一斤則是50多元，犯案時使用電錨獵殺動物，電壓可升高到一萬多伏；集團內部分工明確，有專門獵手獵殺、有專門收購、有專門集中對外銷售，內部溝通時都使用行話，比如說黑娃指黑熊、林麝則是代表香子，捕殺的動物甚至按照級別來區分。

警方在一名盧姓嫌犯家中起出被獵殺的二級保護野生動物黑熊1隻，麂子、草鹿、野豬等野生動物300多隻，盧嫌院子就是屠宰場，他把野生動物收購來以後，將內臟一掏，就存起來對外銷售。

一名白姓嫌犯以40元一斤將四隻熊掌賣給盧嫌，而盧嫌對外賣2萬1000元，白嫌透露：「我也知道這個是違法的，抱著僥倖心理，就想掙兩個錢花花！」

警方表示，在販賣環節中，野生動物被層層加價，再加上黑市炒作，甚至從一、兩萬元賣到幾十萬，特別是一些有藥用價值的野生動物，有部分流向餐桌，也有部分被用於送禮行賄等。