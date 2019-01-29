父涉5姦女兒！承認曾摸女兒 反問：好吃會不會再吃一次？

2019-01-29 16:00 香港01 記者李慧娜／報導



圖／擷自香港01資料照 分享 facebook

香港六旬男子涉多次強姦和非禮就讀小學的女兒案，今（29日）控方在庭上播出男子與警方的錄影會面片段，男子承認在不同的情況下多次非禮女兒，包括摸胸及下體，但否認強姦，更指他曾趁女兒睡覺時脫下她的內褲撫摸女兒下體，並稱因一時衝動才作非禮行為，調查警員針對男子聲稱「一時衝動」表示質疑，男子即解釋：「如果東西好吃，你會不會多吃幾次？」

現年63歲的男子，被控5項強姦罪和5項屬交替控罪的亂倫罪，及兩項非禮罪，指他在2009至2011年間多次非禮和強姦女兒，當時女兒只有6至11歲，男子則51至56歲。

指女兒醒來會停手

男子在錄影會面中表示，與女兒的母親在1999年結婚，之後就下其女和一兒子。他向警方坦承曾對女兒「上下其手」4到5次，但他不記得確切的時間，他趁女兒睡著後摸她的胸部，但若女兒疑似被吵醒的話，他就會停止動作。

指女兒睡覺只穿內褲

男子又表示，由於女兒睡覺時只穿內褲，他才會趁她睡覺時摸她下體，而他承認會脫去女兒的內褲繼續摸，而他的陽具就會勃起，他摸女兒時會十分緊張，因害怕女兒突然醒過來，在非禮期間女兒曾醒過來，但當時被告著女兒不要告訴其母親，否則其母親則會與他離婚。

否認曾強姦女兒

他坦承自己曾舔女兒的下體，又曾抓著女兒的手摸自己下體，及用手指插女兒陰道，但他否認強姦女兒。

男子表示，在非禮事件發生前，她與女兒關係良好，解釋，他是一時衝動才會非禮女兒。

聲稱曾聲淚俱下向女兒道歉

非禮事件後，他曾向女兒聲淚俱下地道歉，而他的妻子也有幫他說服女兒「原諒爸爸」，女兒最初不肯原諒他，但女兒最後還是心軟原諒了。

文章授權轉載自《香港01》