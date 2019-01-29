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張小月：盼赴大陸參訪台商子女學校

2019-01-29 15:26聯合報 記者李仲維╱即時報導

海基會今天舉辦「大陸台商子女學校教職員春節感恩餐會」，海基會董事長張小月表示，即使兩岸政治面有不同立場，文化交流仍應更加頻繁、深入，未來希望有機會能赴大陸實地參訪台商子女學校。

海基會表示，已第十年利用台校教職員在寒假返台的時間，於過年前夕舉辦感恩餐會，向東莞台商子弟學校、華東台商子女學校及上海台商子女學校等三所台校的教職員表達感謝。

張小月表示，大陸與台灣的制度、想法、價值觀都不一樣，台商子女學校提供台商子女們良好的教育環境，讓孩子們就像在台灣讀書一樣，能保有台灣的特色、價值觀。

張小月提及，海基會去年提供董事長獎學金，共有39位學生獲得鼓勵。海基會會持續和台商學校一起努力，協助解決面臨的問題與困難。她強調，希望有一天能實地參訪各校，儘管兩岸在政治面有不同立場，但文化交流要更加頻繁、深入的繼續下去。

海基會表示，今天共有東莞台校90餘人、華東台校50餘人、上海台校40餘人等台校教職員，及政府機關代表共約200人出席。海基會秘書長姚人多、陸委會副主委陳明祺、教育部國際及兩岸教育司司長畢祖安、東莞台校董事長葉宏燈、華東台校校長王先念、上海台校董事長楊奕蘭均出席與會。

海基會今天舉辦大陸台商子女學校教職員春節感恩餐會，海基會董事長張小月在會中致詞。...
海基會今天舉辦大陸台商子女學校教職員春節感恩餐會，海基會董事長張小月在會中致詞。圖/海基會提供
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