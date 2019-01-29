陸網路直播新規：女主播不可穿情趣制服

2019-01-29 14:29 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



過去大陸網路女主播經常著裝清涼，大陸首部網路直播標準日前推出，強調女主播服裝不應過透過露，不能穿著情趣制服、情趣內衣、透視裝、肉色緊身衣。

據新華社報導，湖北省標準化學會和武漢市軟件行業協會昨日在武漢聯合發布了「網絡直播平台管理規範」及「網絡直播主播管理規範」。這是中國正式發布的首批網路直播標準。

這兩條規範包含有直播平台的主播監控、帳號監管、平台巡查等多個方面的內容，並對主播的著裝要求、准入標準、直播內容等進行了規範。「網絡直播主播管理規範」要求，女主播服裝不應過透過露，不能穿著情趣制服、情趣內衣、透視裝、肉色緊身衣等；未成年人單獨出鏡直播，須提供監護人身份證和戶口本，以及由監護人簽署的申請書等。

同時，「網絡直播平台管理規範」重點明確了用戶舉報，要求直播平台設置便捷醒目的用戶舉報通道，確保24小時暢通；對於網友舉報的違規帳號，直播平台應在接到舉報後90秒內，對其進行強制禁言、封號等處理。

為規範網路直播行業的發展，經武漢斗魚網絡科技有限公司提出，湖北省標準化學會、武漢市軟件行業協會聯合組織了武漢大學、華中科技大學、湖北省標準化與質量研究院、武漢市新媒體行業協會以及斗魚直播等5家互聯網企業的專家，歷時近半年，共同編製了這批「網絡直播團體標準」。