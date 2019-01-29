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在滬印度人：向中國學習、取經

2019-01-29 01:33聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

新華社報導，拉維·尚卡爾·博斯是印度一家信息技術公司的董事。12年前，這家公司創立於上海，並取了一個富有中國特色的名字「富谷」。

「近年來中國在信息科技和電子商務領域取得了驚人的進步，一些科技應用甚至成為全球領先者，而我們正是搭上了中國快車。」博斯對記者說。

近日，為滿足在華印度留學生的需求，富谷信息技術公司專門開發了一款「在中國學習」的手機軟件，實現學習課程、教育機構、職業機會以及護照簽證的信息分享。

印度駐上海總領事阿尼爾·庫馬爾·拉伊表示，不僅是企業界，印度政府的官員也應該向中國學習取經。

一年多前，拉伊從印度駐聯合國機構來上海任職，職業生涯首次與中國各級政府直接打交道。他告訴記者，不來中國，對中國的看法總是膚淺片面的。對印度來說，必須全面深入了解中國的方方面面，特別是學習中國成功的發展經驗。

「印中兩國的國情很相似，面臨著相似的問題。中國改革開放40年來取得舉世矚目的成就，特別是在脫貧和社會治理領域，百姓得到了實實在在的好處。作為鄰居，印度沒有理由不向中國學習。」拉伊說。

近一年來，先後有20多個印度政府和商務代表團訪問上海、江蘇、浙江，頻頻向經濟發達的長三角地區企業發出投資邀請。

作為德國博世汽車技術服務（中國）公司的印度高管，阿希什·戈爾在上海工作已有5年多。與剛來中國時相比，他分管的制動部件業務增長八成。快速發展的中國市場，為入職博世已有23年的阿希什·戈爾造就業務新高峰。

阿希什·戈爾說，博世進入中國的時間雖晚於進入印度，但如今在中國已擁有6萬名員工，中國已成為博世全球第二大市場。他說，「同樣是人口眾多的發展中國家，印度在改善環境吸引外資、與跨國公司共同成長方面，可以向中國學習」。

印度上海護照
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