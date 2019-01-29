南寧台商 為台灣文創找舞台

2019-01-29 01:33 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ／綜合報導



看好廣西北部灣經濟開發的重要性，廣西南寧台協副會長、廣西勝華集團執行長林大為表示，今年將與防城港市東泰文化產業發展有限公司合作，建設北部灣海洋書院．東協文創園，積極籌備海峽兩岸文創產業交流活動，也希望為台灣文創青年找尋一個新舞台。

廣西防城港市日前舉辦2019年迎春茶話會暨「築夢防城港」民營企業新春聯歡會，邀請廣西防城港台商一起參與，包括防城港台企薈金地產、防城勝華投資策劃有限公司、防城港桂台融和科技產業公司等台商企業與港澳台僑各界人士參加。

林大為指出，廣西位於粵港澳大灣區和東協市場旁的連結樞紐地區，他看好廣西未來十年的爆發力，積極發展南寧與防城港市場，勝華集團2018在防城港成功舉辦「創享匯」之台北美好生活的100種方式分享活動，特別邀請台灣文創考察團開展開美學講座，也邀請海峽兩岸公共事務協會文創部部長「未來式」共同創辦人王俊評，從不同角度分享敘述台北生活無處不在的文創藝術。

生產芝麻油系列產品的台企、廣西防城港富味鄉油脂食品副總經理梁金柱表示，台灣富味鄉集團之所以選擇到防城港設立廠區，主要是看中了廣西第一大港的區位優勢，由於該公司80%的原材料來自非洲，在這裡設廠，不但可以降低生產成本，還能便捷地開拓大陸市場及東協等海外市場。

大陸國台辦、國家發改委、商務部，於2017年9月共同批准廣西成立海峽兩岸產業合作區，這是大陸批覆地方成立的第一個海峽兩岸產業合作區，按照「一區三園」進行布局，其中就包括防城港產業園。

2018年，防城港共接待全國台企聯、東莞台協、上海台協、深圳台協及台灣華新麗華公司、台灣玻璃工業公司等台協會及台資企業，前來考察洽談的重要台商300多人次，簽訂投資合作協議項目13個，意向總投資約人民幣161.7億元，涉及農林牧魚、先進制造、商貿（冷鏈）物流、現代服務業、文創產業等多領域。2018年全市新增台資企業13家，新增合約金額6398萬美元；現存台資企業達31家，逐漸創歷史最高數量。