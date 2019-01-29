油價2連漲 春節出遊成本增加

2019-01-29 01:33 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國大陸將在28日迎來2019年第2輪成品油調價時間視窗，這亦是春節假期前最後一次油價調整。近期國際油價變化頗為震盪，業內預計，中國成品油價大概率迎來今年以來的「二連漲」，每噸上調幅度約為250元，若按家用汽車加滿一箱油50升計算，車主將多花9.5元左右。受此影響，私家車春節出行成本可能有所增加。

中國「石油價格管理辦法」規定，國內汽、柴油價格根據國際市場原油價格變化每10個工作日調整一次，調價生效時間為調價發布日24時。當調價幅度低於每噸50元時，不作調整，納入下次調價時累加或沖抵。

2019年國內成品油首次調價發生在1月14日24時，汽、柴油價格每噸均小幅上調105元。按照定價機制，28日24時成品油調價時間視窗將再次到來。「2018年年末國際油價持續低迷，數次創下近年來的跌幅紀錄，2019年開年以來國內成品油價的溫和上漲是大跌之後的恢復與反彈。」國際能源研究機構安迅思能源研究中心總監李莉說。

本輪調價期內，中國成品油調價參照的一攬子原油價格變化率從正值開始，正向幅度呈擴大趨勢。根據安迅思測算的資料，對應油價上調幅度為每噸270元。新華社石油價格系統資料顯示，1月24日一攬子原油變化率為7.13%，預計本輪成品油價格上調幅度為每噸250元左右，折合成升價，汽油漲幅約0.19元，柴油漲幅約0.21元。

新春佳節將近，全國迎來春運出行的高峰。國家發改委等部門聯合發布「關於全力做好2019年春運工作的意見」，預計2019年春運全國旅客發送量將會達到29.9億人次，其中道路客運量達24.6億人次。意見更指出「自駕出行明顯增多」。

2018年春節前最後一次調價發生在2018年2月9日24時，調價後以上海地區92號汽油為例，升價為6.86元。根據當前變化率測算，2019年春節期間上海地區92號汽油升價在6.7元左右，低於去年同期。