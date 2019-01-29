三星堆博物館 青銅文物住保育箱

2019-01-29 01:33 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／台北－德陽報導



青銅神樹展櫃，是目前大陸最大型的弧形展櫃。 圖／本報四川德陽傳真 分享 facebook 經過一個半月的閉館施工，近日，位於四川德陽廣漢市的三星堆博物館綜合館改造完工，如期對公眾開放。改造後的綜合館重點對燈光、展櫃進行了全面升級，青銅神樹等距今500年到3700年的珍貴文物住進了高科技「保育箱」，兼顧保護功能和觀賞功能。

三星堆博物館綜合館面積4000平方公尺，由「雄踞西南」、「以玉通神」、「通天神樹」等6個展區構成，共有文物345件；包括三星堆陶器、玉石器、金器，青銅神樹等，此次改造的重點為燈光和展櫃。改造前的光照系統採用鹵素光源，缺乏層次、氛圍渲染及重點照明，不利於文物保護；改造後升級為LED燈，光源光斑直接聚焦在文物本體上，避免了展台上散射光的干擾。

展櫃改造則主要對密閉性進行系統升級，減少櫃台內空氣流動；同時在展櫃中新增恆濕設備，像「保育箱」一樣，更有利於文物保護。據介紹，博物館還對神樹廳展櫃進行了改造，更換帶有恆溫恆濕功能、專業性更強的展櫃。直徑3.06公尺、高5.45公尺的青銅神樹展櫃，是目前大陸最大型的弧形展櫃，或將創下世界之最。

據悉，此次改造主要為「預防性保護」，旨在對文物保存環境進行有效監測和控制，最大限度抑制和延緩環境因素對文物材料的破壞作用，從源頭上對文物進行保護，同時也將古蜀文明更好地展示給遊客和公眾，保護作用和觀賞效果進一步提升。