香港警員婚禮多名督察級人員持劍 服飾配搭不當挨批

2019-01-28 19:28 香港01 記者韋景全／報導



警署警長以上職級人員的禮服包括︰白恤衫、藍色的外衣及長褲、黑色的領呔及短襪、黑皮鞋、橫直皮帶、警帽連警章、金屬職級章連鈕、警笛及警笛繩等。 香港01資料圖片 分享 facebook 警隊近日流傳一張同袍婚禮上的合照，12位督察級人員擔任持劍人，簇擁一對新人新郎官都身穿警隊禮服，場面歡樂。但有消息指，相中人的警察禮服配搭不當，指他們不尊重有關要求，包括行劍禮應配指定禮服、部分卻戴貝雷帽、女警制服的「天線」無扣上腰帶位等。警方回覆《香港01》表示，警隊就人員的服裝及儀容，有相關的程序及指引，警方會作出跟進。

督察級以上人員獲高層批准可行劍禮

據知，新郎或新娘子是警隊督察級或以上的人員，可行劍禮但須獲高層批准，可邀請6至8位同袍穿警隊禮服為劍手。據程序手冊，一般而言，在一些正式場合如大會操、升旗禮等，以及獲處長批准的場合，均可以穿禮服；如穿著宴會制服，不得入酒樓、酒吧、酒吧等公眾娛樂埸所，除非有關宴會是在上述地點舉辦。

只有PTU、EOD可佩戴有連布墊的軟帽

警隊共有3款常規制服，包括警隊工作服、禮服及全套禮服。按明文規定，不同階級有不同的禮服要求及配備。如只有警察機動部隊、特警隊及爆炸品處理課，可佩戴有連布墊小型警章的藍色軟帽，制服並須束褲腳，有彈繩束腳。

警署警長以上職級人員的男警禮服包括︰白恤衫、藍色的外衣及長褲、黑色的領呔及短襪、黑皮鞋、橫直皮帶、警帽連警章、金屬職級章連鈕、警笛及警笛繩等。女警方面，特別列明要穿38毫米橡膠後跟黑鞋、有布帶等；而在佩戴長劍時，長褲取代裙，並配橫皮帶、不須直帶。

而全套禮服更講究，如以男督察級而言，最大特點便是藍色長褲的褲邊會縫上淺黃色直間帶，配黑鞋襪等，並有警帽連警章、橫直皮帶及職級章。同樣，女督察的全套禮服所穿的藍色裙，裙邊會縫上淺黃色直間。

有警務人員表示，申請獲批准後穿著禮服出席同袍婚禮是常事。有退休高級警司表示，他看過有關相片後估計，並不是正統劍禮，只是一齊拿劍影相，但認為不少年輕的紀律部隊人員對傳統劍禮認識不深，只是為祝賀同袍自願幫手，「難得仲有人記得。」。

根據《警察通例》第15章，警務人員不得改變警方所發給的制服或衣著，除非獲得警務處處長的批准，據了解，制服、配備與裝備均按照警察物料詞匯表所載的級別發給警務人員。

文章授權轉載自《香港01》