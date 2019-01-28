中國社交平台「過年租友」陷阱多 還暗藏情色信息

2019-01-28 16:52 世界日報 中國新聞組╱北京28日電



臨近春節，為應付家人催婚的網路「租友市場」再次火熱起來，各大社交平台、App相繼出現租女友、租男友的相關信息。不過，多數使用者透露，有過被騙定金、路費的經歷。另外，目前租友平台幾乎不審核用戶信息，一些平台甚至暗藏色情服務信息。

新京報報導，今年31歲的河北梁先生，每次回家過節，都會面臨父母和親戚盤問婚姻問題。無奈之下，他便在網上雇個女朋友「應應急」。

與梁先生相反，剛大學畢業的小蔣是河南一名教師，因每周末均可陪伴父母，這個寒假他在網上發帖想把自己租出去，「我們學校寒假長，過年把自己租出去幾天也沒什麼關係，還能看看外面的風景。」

21歲的四川女孩艾文有過3次出租自己的經驗。艾文說，她平時會在QQ群內發布「綠色」出租信息，所謂「綠色」，就是不涉及性，過年和男生回家可以見親戚好友，參加聚會不喝酒、居住同一房間不同床、收到紅包等禮物也將交給對方；當問及如何收費和支付時，艾文表示，每天收費1500元（人民幣，約222美元，以下同）。

一名梁先生在網上「租女友」，一位女子表示可與梁先生一起回家過年，要求每天需要「租金」1000元，如果是住同一間房3天，則需支付5000元。兩人簽訂「租友協議」，梁先生預付了近2000元相關租賃費用後，該女卻「失聯」，梁先生感覺到自己被騙。

另外，在一些租友平台上還可能包藏色情。據報導，一個租友網站上，一名自稱為「嬌嬌」的女生提供北京純伴遊服務。實際取得聯繫後，對方表示自己提供色情服務，400元一次，至於春節租回家要求先「做一次」再聊。